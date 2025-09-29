사기성 광고 반복 게시 계정은 정지

[헤럴드경제=정석준 기자] 한국소비자원은 글로벌 온라인 플랫폼 운영사 구글과 함께 온라인 사기성 광고 자율규제 협력에 나선다고 29일 밝혔다.

소비자원은 최근 AI(인공지능)로 생성한 유명인·전문가 사칭 광고를 비롯해 검증되지 않은 거짓·과장 광고가 온라인에서 확산함에 따라 소비자 피해를 줄이기 위해 나섰다고 설명했다.

소비자원은 전담 인력 및 시니어소비자지킴이·대학생 광고감시단 등 국민 참여 채널을 활용해 유튜브와 구글 플레이 등 구글이 운영하는 플랫폼에 게재된 광고를 상시 모니터링하고 부당광고로 의심되는 경우 구글에 바로 공유한다.

구글은 사기성 광고에 해당하면 즉시 차단하고 반복해서 사기성 광고를 게시하는 광고주의 계정을 정지한다.

소비자원 관계자는 “구글과 협력으로 소비자 피해를 실시간으로 예방하고 온라인 광고에 대한 신뢰를 높일 수 있을 것”이라며 “소비자들이 사기성 광고로부터 보호받고 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 소비자원은 부당광고의 실효성 있는 차단을 위해 올해 상반기 공정거래위원회와 특허청 등 정부 부처와 업무협약을 체결했다.