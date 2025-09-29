매트리스, 프레임 등 가격 할인 혜택 수백만원 상당 사은품 증정 이벤트도

[헤럴드경제=김광우 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스는 연중 최대 쇼핑 성수기인 블랙 프라이데이 시즌을 앞두고 다채로운 혜택을 담은 ‘블랙 시몬스 데이(BLACK SIMMONS DAY)’ 프로모션을 전개한다고 29일 밝혔다.

블랙 시몬스 데이 프로모션은 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션이자 침대업계 메가히트 매트리스 컬렉션인 ‘뷰티레스트’를 특별한 혜택에 만날 수 있는 기회다. 특히 시몬스의 최상위 라인인 ‘뷰티레스트 블랙’도 만나볼 수 있다.

올해로 탄생 100주년을 맞은 뷰티레스트 컬렉션은 국내 제조·생산 최초로 포스코산 경강선에‘바나듐(VANADIUM)’ 소재를 적용해 한층 더 진화했다. 바나듐 포켓스프링을 담은 뷰티레스트는 기존 대비 내구성이 월등히 향상돼 사실상 반영구적 사용이 가능하다. 품질에 대한 자신감으로 스프링 무상 보증기간은 업계 최장 수준인 15년에 달한다.

시몬스는 블랙 시몬스 데이 프로모션을 통해 결혼을 준비 중인 예비부부는 물론 이사를 준비하는 가족 단위 고객, 자녀 침대를 고민 중인 학부모 등을 위해 ▷매트리스 ▷프레임 ▷베딩류 ▷퍼니처 ▷룸세트에 대해 가격 할인 혜택을 선사한다.

푸짐한 사은품도 마련했다. ▷500만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 룸 스프레이(총 10만원 상당) ▷800만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트, 룸 스프레이(총 62만원 상당) ▷1100만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트, 올 시즌 구스 듀벳 및 룸 스프레이(총 147만원 상당)를 선물한다.

뷰티레스트 블랙 구매 시에는 퀸즈밀러 프리미엄 구스 듀벳 1개와 블랙 포레스트 구스 듀벳 및 필로우, 디퓨저(최대 299만원 상당) 등을 사이즈 구간에 따라 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 조기 소진될 수 있다.

여기에 경기불황에 주목받고 있는 최대 24개월 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 ‘시몬스 페이’를 통해 소비자들에게 이자 0원에 프리미엄 침대를 소유할 수 있는 혜택을 제공한다. 시몬스 페이는 시몬스 갤러리, 시몬스 맨션, 온라인몰에서 사용할 수 있다.

이외에도 시몬스 침대는 프로모션 기간 중 결제 금액에 상관없이 구매 고객 전원에게 ‘프리미엄 배송 서비스’를 무료로 제공한다. 매주 수요일에는 맞벌이 부부나 1인 가구 직장인 등을 위해 퇴근 후 침대를 받을 수 있는 ‘이브닝 배송’ 서비스를 운영한다.

한편 시몬스 침대는 국내 침대 브랜드 가운데 유일하게 ‘국민 매트리스 3대 안전 키워드, ▷라돈·토론 안전제품 인증 ▷불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산 ▷환경부 국가 공인 친환경 인증)’를 실천하고 있다.

특히 소비자들의 최대 관심사 중 하나인 라돈의 경우 시몬스는 국내 공식 라돈 안전 인증 기관인 한국표준협회(KSA)의 ‘라돈 안전제품 인증’을 매년 갱신하고 있다. 지난 2021년부터는 라돈과 유사한 또 다른 발암물질인 토론에 대해서도 해마다 안전제품 인증을 받고 있다.

블랙 시몬스 데이 프로모션 및 시몬스 매트리스 등에 대한 보다 자세한 내용은 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.