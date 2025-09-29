[헤럴드경제=함영훈 기자] 쌍둥이 판다인 루이바오, 후이바오를 위한 새로운 보금자리가 추석연휴 첫날인 개천절에 오픈한다.

에버랜드는 “어른 판다로의 성장을 앞둔 아기 판다들을 위해 맞춤형으로 설계된 판다 세컨하우스가 약 1년 간의 준비 기간 끝에 10월3일 오픈한다”고 밝혔다.

보통 생후 1년반에서 2년이 지나면 엄마에게서 분리돼 단독 생활을 하는 판다 특성상 2023년 7월에 태어난 루이바오와 후이바오도 지난 8월 중순부터 엄마 아이바오와 떨어져 독립 생활을 이어오고 있다.

쌍둥이의 경우, 성체가 되어서도 싸우거나 갈등하는 경우가 별로 없어 다른 나라에서도 쌍둥이 판다 만큼은 합사하는 경우가 많다. 만약 심각한 문제의 조짐이 보이면 쌍둥이를 분리하는 경우도 간혹 있다고 한다.

언니 루이는 끊임없이 후이의 모습을 지켜보거나 챙겨주고 있다. 후이는 엄마가 그리울때 언니 루이의 품속을 파고들거나, 언니 젖을 찾는 모습을 보이기도 했다.

기존 판다월드 공간 구조상 쌍둥이들은 오전, 오후로 나뉘어 엄마와 교대로 방사장에 나왔었는데 이번 새로운 공간 확장을 통해 판다 세컨하우스에서는 루이바오와 후이바오를, 판다월드에서는 아이바오와 러바오까지 양쪽에서 하루종일 바오패밀리를 만날 수 있게 됐다.

지난 19일부터 루이바오와 후이바오는 판다 세컨하우스로 이동해 강철원, 송영관 등 주키퍼들의 각별한 보살핌 속에 비공개 상태로 새로운 보금자리에 적응해가고 있다.

판다 세컨하우스는 판다월드 바로 옆 약 1200㎡ 부지에 실내외 방사장과 내실 등을 갖춘 아기 판다들만의 전용 공간으로 조성됐다.

전체 통유리로 개방감 있게 지어진 실내 방사장에는 대나무와 잔디, 자연석과 연못 등을 배치하고, 관람데크에서 바라볼 수 있는 야외 방사장에는 햇볕을 쬐며 대나무를 먹을 수 있는 쉘터와 나무타기를 할 수 있는 느티나무, 대왕참나무 등을 식재하는 등 쌍둥이 판다들이 편안하게 지낼 수 있도록 꾸며졌다.

에버랜드는 쌍둥이 판다의 새 보금자리 오픈을 기념해 10월 3일 하루동안 판다 세컨하우스를 방문하는 고객 중 선착순 3천명에게 본인 이름이 새겨진 친구증 카드를 즉석에서 제작해 선물할 예정이다. 루이바오와 후이바오에게 보내는 응원 메시지 작성 이벤트도 진행된다.

또한 지난 7월 두돌 생일을 맞아 선보인 루이바오, 후이바오 사원증 인형에 이어 판다 세컨하우스 오픈을 기념해 키링, 거울, 담요 등 60여 종의 쌍둥이 판다 캐릭터 굿즈가 새롭게 출시돼 에버랜드 상품점에서 만나볼 수 있다.

판다월드 카페에서는 오는 1일부터 12일까지 떡과 음료, 판다 핀버튼 등이 구성된 한정판 루이&후이 떡하니 세트를 맛볼 수 있다. 판다 핀버튼은 일자별로 다른 디자인으로 구성돼 총 12종이 마련됐으며, 모두 모을 경우 루이바오와 후이바오를 응원하는 특별한 메시지가 완성된다.

에버랜드 관계자는 “판다 세컨하우스에서 본격적인 독립 생활을 시작하는 루이바오와 후이바오는 물론, 엄마 아이바오와 아빠 러바오까지 바오패밀리가 모두 건강하고 행복하게 지낼 수 있도록 최선을 다해 보살필 계획”이라고 말했다.