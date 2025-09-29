전세계 1250개 매장에 총 2만3000대

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 글로벌 자동차 기업 토요타(TOYOTA)와 협력해 전 세계 매장을 미래형 디지털 공간으로 전환한다.

삼성전자는 올해 상반기 한국, 독일, 프랑스, 영국, 스페인, 이탈리아, 튀르키예, 카자흐스탄 등 40개국 1250개 토요타 전시장에 스마트 사이니지 약 2만3000대와 솔루션을 공급했다고 29일 밝혔다.

토요타는 리셉션, 차량 전시 공간, 상담 부스, 고객 라운지 등에 삼성 스마트 사이니지를 중심으로 터치형 사이니지, LED 사이니지, 비디오월을 설치해 전시장을 미래형 디지털 매장으로 탈바꿈 했다.

토요타 매장을 찾는 고객들은 삼성 스마트 사이니지를 통해 자동차 사진, 광고, 할인 이벤트 등 다양한 정보를 확인할 수 있다.

삼성 스마트 사이니지는 매장 내 광고물의 가시성을 높이고, 인쇄물 교체 비용을 줄이는 등 운영 효율성을 개선한다.

삼성전자는 여기에 매장 디스플레이를 실시간 원격으로 제어할 수 있는 ‘매직인포(MagicINFO)’ 솔루션도 함께 제공했다. 관리자는 원격으로 밝기 조절이나 전원 종료를 통해 에너지 절감을 실현할 수 있다.

삼성전자는 향후 북미, 중남미, 아시아 등 새로 오픈하는 토요타 매장에도 스마트 사이니지를 지속 공급할 예정이다.

한편, 삼성전자는 자동차 산업 전반에 디지털 사이니지를 확대 적용하고 있다. 미국 미시간 현대차그룹 기술연구소(HATCI) 디자인 센터와 미국 전기차 브랜드 루시드 모터스(Lucid Motors) 디자인 스튜디오에도 마이크로 LED ‘더 월(The Wall)’을 설치해 자동차 디자인과 설계 업무에 활용하도록 지원했다.

정훈 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 “자동차 전시장을 디지털화하는 글로벌 트렌드가 확산되고 있어, 디지털 사이니지의 역할이 점점 중요해지고 있다”며 “앞으로도 다양한 고객과 시장에 맞는 차별화된 제품과 솔루션을 지속 선보일 것”이라고 말했다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 전 세계 사이니지 시장은 2029년 126억달러 규모로 성장할 전망이며, 삼성전자는 올해 2분기 수량 기준 38.8% 역대 최대 점유율로 1위를 달성하며 17년 연속 세계 1위를 향해 순항하고 있다.