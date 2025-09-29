민속놀이·F1 머신 쇼런 루이바오·후이바오 세컨하우스까지 풍성한 즐길거리

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성물산 리조트부문 에버랜드가 오는 10월 3일부터 12일까지 최대 열흘간 이어지는 추석 연휴를 맞아 ‘골든 위크(Golden Week)’ 특별 이벤트 주간을 운영한다고 29일 밝혔다.

연휴 기간인 4일부터 8일까지 에버랜드에서는 한가위 분위기를 만끽할 수 있는 딱지치기, 윷놀이, 제기차기 등 전통 민속놀이 체험과 한복 차림의 캐릭터 포토타임, 명절 특선 메뉴 등이 마련돼 한가위 분위기를 즐길 수 있다.

뿌빠타운, 타이거밸리 등 동물원 곳곳에서는 한가위를 맞아 포춘쿠키 이벤트를 마련해 애니멀톡을 듣고 관련된 퀴즈를 맞히면 동물들이 전해주는 따뜻한 덕담 메시지가 담긴 포춘쿠키를 즉석에서 선물한다.

특히 연휴 첫날인 3일에는 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오의 새 보금자리인 ‘판다 세컨하우스’가 일반에 공개된다.

오픈 당일 방문객 선착순 3000명에게는 이름이 새겨진 ‘친구증 카드’가 제공되며, 판다월드 카페에서는 떡과 음료로 구성된 한정판 ‘루이&후이 떡하니 세트’를 맛볼 수 있다.

판다월드와 온라인 굿즈샵에서는 일정 금액 이상 구매한 고객들에게 전통문양과 바오패밀리 사진이 새겨진 책갈피, 손수건 등을 선물하는 한가위 쇼핑 이벤트가 진행 중이다.

캐리비안 베이에서도 골든 위크 기간 동안 파도풀과 메가스톰에서 촬영한 사진을 본인 인스타그램에 올리면 매일 선착순 200명에게 레스큐튜브 키링을 선물하는 현장 인증샷 이벤트가 펼쳐진다.

현재 진행 중인 가을축제에서는 ‘오즈의 마법사’를 테마로 한 에메랄드시티와 블러드시티에서 상반된 매력을 경험할 수 있으며, ‘스마일리 펌킨 퍼레이드’와 ‘크레이지 좀비 헌트 인 오즈’ 공연도 연휴 기간 이어진다.

지난 26일 개장한 넷플릭스 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스> 테마존도 LED 스크린 영상, OST, 포토존, 굿즈 등으로 관람객들의 발길을 끌고 있다.

또한 에버랜드는 키이스케이프와 협업해 1450㎡ 규모의 몰입형 미션 게임 ‘메모리 카니발’을 선보였다. 실내외 체험존에서 캐릭터 배우 참여형 체험, 온·오프라인 연계 미션 등 세 가지 프로그램을 운영한다.

‘헌트릭스’, ‘사자보이즈’ 등 캐릭터별 스토리를 미션형 게임과 인터랙티브 포토존을 통해 몰입감 있게 경험할 수 있고, 오직 에버랜드에서만 만날 수 있는 38종의 한정판 굿즈와 K-분식 체험 등을 통해 <케이팝 데몬 헌터스>를 현장에서 생생하게 체험할 수 있다.

에버랜드는 테마파크에서 즐기는 압도적 스케일의 미션 게임을 선보이기 위해 기존 랩터레인저 자리에 약 1450㎡ 규모의 공간을 거대한 실내외 체험존으로 변신시켰고, 캐릭터 배우가 등장하는 이머시브형 체험부터 온오프라인 연계형 체험 등 총 3개 테마의 미션 프로그램을 마련했다.

에버랜드 단지 일대에서도 다양한 행사가 펼쳐진다. 포레스트캠프에서는 반려견과 함께 숲속을 걷는 ‘멍하니 걷개’ 체험이 10월 7일부터 9일까지 열리며, 전문가와 함께하는 반려견 산책법·건강관리 토크콘서트도 진행된다. 에버랜드 홈페이지에서 사전 신청후 참여할 수 있다.

연휴 마지막 날인 12일에는 에버랜드 스피드웨이에서 메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀의 쇼런 ‘피치스 런 유니버스 2025’가 열린다.

13년 만에 국내에서 열리는 이번 F1 머신 주행 이벤트에서는 베테랑 드라이버 발테리 보타스가 직접 운전하는 주행 퍼포먼스는 물론 F1 체험존, 서킷 체험 스피드 택시, 희귀차량 전시 등 다양한 이벤트가 개최된다.