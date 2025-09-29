30일 예산 협상 시한…불발 시 지표 발표 중단 우려 9월 고용 3.9만~5만명 증가 예상, 연준 완화 속도 ‘시험대’

[헤럴드경제=문이림 기자] 이번주 뉴욕 증시는 연방정부 셧다운 가능성과 9월 고용보고서 발표를 앞두고 방향성을 가늠하기 어려운 국면에 놓일 전망이다. 셧다운이 현실화되면 주요 경제지표 발표가 중단돼 투자 판단의 근거가 사라질 수 있다.

셧다운을 피하려면 30일까지 단기 지출법안(CR)이 통과돼야 한다. 그러나 의료보조금 지급 연장 등을 두고 공화당과 민주당이 평행선을 긋고 있다. 공화당이 7주짜리 임시예산안을 추진했지만 지난 19일 부결되면서 교착 상태가 이어지고 있다. 협상이 타결되지 않으면 1981년 이후 15번째 셧다운 사태가 발생한다.

셧다운은 의회가 제때 예산안을 통과시키지 못해 연방정부의 예산 집행이 멈추는 상황이다. 필수 부문을 제외한 행정이 중단되고 공무원 상당수가 무급휴가에 들어간다. 단기적으로 리스크 회피 심리를 자극해 증시 변동성을 확대할 수 있다.

클라크 벨린 벨웨더 웰스 최고투자책임자(CIO)는 “과거 사례를 보면 셧다운은 대체로 단기간 내 봉합됐으며 지속적인 충격으로 이어진 적은 드물다”고 했다.

셧다운을 피한다면 투자자들의 시선은 오는 3일 발표되는 9월 고용보고서로 쏠릴 전망이다. 시장은 비농업 고용이 전월 대비 3만9000명 증가하고 실업률이 4.3%로 소폭 상승했을 것으로 예상한다. 블룸버그 설문에선 9월 비농업 신규고용은 5만명 증가로 예상된다. 최근 3개월 평균(3만명 미만)을 웃도는 수준이다.

그레고리 다코 EY-파르테논 수석 이코노미스트는 “5만명 이상만 늘어도 시장은 ‘강한 고용’으로 해석할 수 있으며, 연준의 10월 금리 인하 전망에 제동이 걸릴 수 있다”고 분석했다.

셧다운 우려 속에서도 ADP 민간고용은 오는 1일 예정대로 공개된다. 고용보고서 외에도 8월 구인·이직보고서(JOLTS), 주간 실업수당 청구, 서비스업 구매관리자지수(PMI) 등이 차례로 발표된다.

연방준비제도(Fed) 인사들의 연설도 잇따른다. 크리스토퍼 월러 이사(29일), 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재(29일·10월 3일), 필립 제퍼슨 부의장(30일·10월 3일) 등이 공개석상에 오를 예정이다. 점도표에서 드러난 위원 간 온도차가 뚜렷한 가운데 각 인사의 발언은 향후 통화정책의 단서가 될 것으로 보인다.

오는 30일엔 나이키가 내년 회계연도 1분기 실적을 내놓는다. 트럼프 행정부 2기의 관세 정책이 아시아 생산기지에 미친 영향이 얼마나 반영됐는지 가늠할 수 있을 것으로 보인다.