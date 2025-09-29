- 900만 찾은 출렁다리에 ‘은빛 물결 출렁’ 호수 조망 전망대 설치 - - 가족과 뱃놀이 ‘무빙보트’에 어른 동심까지 일깨우는 ‘어드벤처’도 -

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남 내륙 지역 대표 관광지 중 하나인 예당호의 볼거리와 즐길거리가 한층 풍성해지며, 주춤했던 예산 관광이 새 활로를 찾고 ‘2025∼2026 충남 방문의 해’ 성공 추진을 뒷받침 할 것이란 기대다.

김태흠 지사는 29일 민선8기 4년 차 시군 방문 여섯 번째 일정으로 예산군을 찾아 정책 현장 점검의 일환으로 예당호 관광지를 방문했다.

예당호 관광지에는 출렁다리와 음악분수, 모노레일, 조각공원, 수변무대, 캠핑장 등이 조성돼 관광객들로부터 인기를 끌고 있다.

길이 402m, 주탑 높이 64m인 출렁다리는 개장 6년 2개월 만인 지난 6월 누적 방문객 900만 명을 돌파하며 ‘2025∼2026 한국 관광 100선’에 이름을 올렸다.

출렁다리와 함께 예당호 관광지 활성화를 견인할 새로운 관광 시설은 ▷예당호 착한농촌체험세상 ▷예당호 무빙보트 등이다.

다음 달 1일 문을 열고 본격 운영하는 예당호 착한농촌체험세상은 전망대와 푸드코트, 숙박시설, 워케이션 시설인 이음라운지, 치유 농장 및 정원 등으로 구성돼 있다.

이 가운데 70m 높이의 예당호 전망대는 파노라마뷰를 통해 은빛 물결 출렁이는 예당호와 예산읍 일원을 한눈에 감상할 수 있다.

전망대 운영 시간은 매일 오전 9시부터 오후 10시까지(매월 첫째주 월요일 휴무, 12∼2월에는 오전 9시∼오후 8시 운영)이며, 이용 요금은 무료다.

전망대는 특히 야간 시간대 경관조명을 밝히며 아름다운 자태를 뽐내 볼거리를 더한다.

가족·연인과 함께 유유자적 뱃놀이를 즐길 수 있는 무빙보트도 내달 1일 첫 선을 보인다.

운영은 3월부터 11월까지, 매일 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 이용 요금은 4인 보트 1대 30분 당 예산군민 2만 원, 이외 지역민 2만 5000원이다.

착한농촌체험세상과 무빙보트에 앞서 예당호 수변공간에 새 터를 잡은 예당호 어드벤처는 지난 8월 문을 열고 관광객몰이 중이며, 예당호반 문화마당은 올해 말 준공을 목표로 막바지 공사에 박차를 가하고 있다.

예당호 어드벤처는 짚라인, 흔들다리, 지그재그 로프 등 69개 체험 시설이 복합적으로 설치된 구조물로, 어린이는 물론, 어른들도 동심으로 돌아가 즐길 수 있다.

운영 시간은 하절기 오전 10시부터 오후 6시까지, 동절기에는 오전 10시~ 오후 5시까지이며, 이용 요금은 성인 1만 8000원(단체 1만 5000원), 소인 1만 5000원(단체, 1만 3000원)이다.

이날 방문에서 김태흠 지사는 전망대에서 예당호 관광지구 사업 추진 상황을 듣고, 예당호 관광지 관계자들과 대화를 가진 뒤, 무빙보트를 시승했다.

도 관계자는 “6년여 간 900만 명 이상이 찾을 정도로 인기가 높은 예당호 관광지에 새로운 볼거리와 즐길거리가 생기며 충남 관광 경쟁력이 한층 강화되고, 2025∼2026 충남 방문의 해도 더 큰 결실을 맺을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 도내 관광 콘텐츠 강화 및 활성화를 위해 다양한 사업을 마련해 추진하겠다”고 밝혔다.