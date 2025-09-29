개인 신차 장기렌터카 고객 대상 최소 1일~최대 7일까지 운전자 확대

[헤럴드경제=김성우 기자] 롯데렌탈(대표이사 최진환)의 대한민국 No.1 브랜드 롯데렌터카가 장기렌터카 차량의 운전자 범위를 일시적으로 확대할 수 있는 서비스를 출시했다고 29일 밝혔다.

‘마이카 원데이 누구나 운전’은 롯데렌터카의 개인·개인사업자 대상 신차 장기렌터카 서비스인 마이카(Mycar) 고객이 이용할 수 있다. 다른 사람이 단기간 차량을 운전해야 할 때 월 대여료 인상 없이 일 단위로 단기간 가입이 가능해 경제적이다. 보험 조건에 운전자 범위가 ‘표준’으로 가입되어 있으면 이용이 가능하다. 추석 연휴 등 장거리 이동을 할 때 계약자가 지정한 누구나 함께 운전할 수 있어 유용하다.

기존에는 운전자 범위를 확대하는 것이 월 단위로 가능했으나 이 서비스로 최소 1일부터 최대 7일까지 단기간 변경할 수 있게 되었다. 신청하고 2시간 후부터 보장이 적용된다. 차종과 상관없이 1일 6,900원, 7일 24,900원에 서비스를 이용할 수 있다. 이용 기간이 길어질수록 일일 요금이 낮아져 경제적이다. 일주일 서비스를 선택하면 하루 3천원 대에 이용하는 셈이다.

서비스 출시를 기념해 프로모션도 진행된다. 오는 10월 31일까지 ‘마이카 원데이 누구나 운전’ 서비스를 이용한 후 마케팅 수신에 동의하면 자동으로 참여가 완료된다. 참여자 전원에게 세븐일레븐 모바일 상품권(3천 원)이 제공된다.

이 서비스는 롯데렌터카 마이카 멤버십 앱과 홈페이지에서 간편하게 24시간 신청할 수 있다.

롯데렌터카 관계자는 “다양한 이동 상황에 맞춰 마이카를 보다 자유롭고 편리하게 이용할 수 있도록 이번 서비스를 마련했다”며 “앞으로도 고객 맞춤형 상품과 서비스를 확대해 마이카 고객의 만족도를 높여 나가겠다”고 밝혔다.

롯데렌터카 마이카(My car)는 개인과 개인사업자를 대상으로 하는 신차 장기렌터카 서비스다. 고객이 원하는 곳으로 찾아가는 차량 방문정비 서비스와 차량 상태 진단 서비스인 Safety 365를 제공한다. 골프·호텔·쇼핑·영화 등 롯데그룹 계열사와 연계한 풍성한 멤버십 혜택도 받아볼 수 있다.