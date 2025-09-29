[헤럴드경제=양대근 기자] 이스타항공(대표이사 조중석)이 29일부터 부산을 거점으로 하는 경력직 객실 승무원을 채용한다고 밝혔다.

이스타항공의 부산발 운항편 확대에 따른 것으로, 부산 거점 채용은 지난 8월 진행한 신입 승무원 공채에 이어 두 번째다.

전형은 △서류 평가, △체력 시험, △통합 면접, △채용 검진 순이며, 특히 체력 시험에서는 오래 달리기, 배근력 측정, 데시벨 측정 등을 통해 기내 비상 상황에서 필요한 기초 체력을 평가한다.

지원 자격은 △객실 승무원 근무 기간 2년 이상인 자, △교정 시력 1.0 이상인 자, △병역필 또는 면제자, △초대졸 이상인 자, △해외 여행에 결격 사유가 없는 자며, 영어, 일본어, 중국어, 러시아어 등 외국어 능력 우수자는 우대한다.

서류는 9월 29일 오후 2시부터 10월 12일까지 이스타항공 채용 사이트에서 접수할 수 있으며, 최종 합격한 객실 승무원은 11월 중 입사한다.

이스타항공 관계자는 “부산발 노선이 확대되면서 승무원들의 피로도 관리와 인력 운영 효율성을 높이기 위해 지역 거점 승무원을 채용하고 있다”고 말했다.

한편, 이스타항공은 부산발 △김포, △구마모토, △타이베이, △치앙마이, △오키나와, △푸꾸옥, △알마티 노선을 운항하고 있으며, 10월 26일에는 △오사카, △후쿠오카, △삿포로 노선에 취항한다.