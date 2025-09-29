‘APEC 이후 국제 질서’ 국회 토론회 “코트라 통해 다변화 여건 만들어야” “美보호무역 대응 동맹 논의될 수도”

[헤럴드경제=김진·한상효 기자] “중소기업은 아마 IMF 사태 때보다 더 큰 위기를 맞이하고 있습니다. 결국 한편에서 새로운 도약의 기회를 만들어야 되는데, 그런 면에서 APEC이 의미가 있습니다. 환태평양 지역의 주요 시장들이 몰려 있습니다. 무역 다변화로 다른 시장을 찾아야 합니다.”

26일 오후 헤럴드경제와 한국경영혁신중소기업협회, 한국국제물류협회, 한국공정무역재단 등이 후원하고 한국시장경제진흥원(KIMEP) 주관으로 국회 의원회관에서 개최된 ‘APEC(아시아태평양경제협력체) 이후 국제 질서변화와 한국 중소기업의 진출 방향’ 토론회의 발제를 맡은 전문가들은 오는 10월 말부터 경북 경주에서 개최되는 APEC 정상회의가 국내 중소기업의 신시장 발굴 기회가 될 수 있다는 전망을 내놨다.

이정희 중앙대 경영경제대학 교수는 APEC 정상회의가 미국·중국 시장 의존도가 높은 국내 중소기업에 새로운 활로가 될 수 있다며 “결국엔 이제 기술력이 중요하다”고 말했다. 이 교수는 “예전에 우리가 크게 성장할 때는 초(超)격차 기술적 측면에서 중국보다 유리했다”며 “이제는 다 따라잡혔기 때문에 어떻게 다시 격차를 벌리면서 우리의 경쟁력을 가져갈 것인가 하는 과제를 안고 있다”고 했다.

이 교수는 최근 해외 시장에서 주목받는 K-뷰티, K-푸드 산업을 사례로 들면서 “기회는 많아지고 있기 때문에 중소기업의 기술 경쟁력을 배려하고, 거기에 따른 환경을 어떻게 만들어주느냐가 중요하다”고 강조했다. 고질적인 인력난을 겪는 중소기업을 위해 정부 차원의 신시장 발굴 지원이 필수적이란 주장이다. 이 교수는 “정부가 시장 개척 요원들을 적어도 1년에 1만명씩 양성을 하자”며 “코트라(대한무역투자진흥공사)를 통해서 중소기업을 위한 시장 다변화 여건을 만들어 가면 좋지 않을까”라고 했다.

송영관 KDI 선임연구위원도 중소기업이 자체적인 기술 개발을 통해 하청 중심의 사업 구조를 벗어나야 한다고 진단했다. 그러면서 “국제적으로는 비관세 장벽 대응, 현지화, 디지털 플랫폼, 무역 규제 모니터링, 정부 지원 활용도 충분히 하는 소위 ‘지식 경영’을 해야 한다”며 “대기업만 바라보지 말라”고 했다. 정부 지원과 관련해서는 대기업과 중소기업으로 나뉜 ‘이분법적’ 사고를 비판했다. 송 선임연구위원은 “중소기업 중에서도 굉장히 수익성이 높은 기업들이 충분히 존재한다”며 “소상공인 정책과 중기업 정책, 소기업 정책은 나눠서 해야 한다”고 주문했다.

송 선임연구위원은 이번 APEC 정상회의가 미국의 관세 정책에 반감을 가진 주요 국가 간 ‘동맹’의 계기가 될 수 있다는 관측도 내놨다. 그는 “아세안(동남아시아국가연합) 국가 중 미국에 부글부글하는 나라가 굉장히 많은데, 그런 나라들이 APEC에 모이는 것이고 유럽연합(EU)도 그런 움직임이 있다”며 “미국의 일방적인 보호무역주의에 대응하는 동맹이 여기서 논의될 수 있다”고 했다.

이재명 정부의 인수위 역할을 했던 국정기획위 외교·안보 분과의 이왕휘 아주대 정치외교학과 교수는 이번 APEC에서 한중 정상회담이 성사될 경우 양국 중소기업 간 교류가 대폭 확대될 것이라고 전망했다. 이 교수는 “한한령의 공식적인 종언을 의미하는 굉장히 중요한 신호가 될 것”이라며 “우리 기업들이 중국에 진출하거나, 중국 기업들이 한국에 있는 기업들과 협력하기가 훨씬 더 쉬워질 것이라 예상한다”고 했다.

나아가 ‘코리아 디스카운트’가 일부 해소될 가능성도 제시했다. 이 교수는 “이건 가장 낙관적인 그림”이라며 “우리가 중국과 관계를 개선하고, 미국과 북한이 접촉을 시작하게 되면 한반도의 긴장은 완화될 것”이라고 했다. 이어 “한반도의 긴장, 특히 북핵·미사일 문제 때문에 코리아 디스카운트라는 말에 지정학적 리스크가 다 포함이 돼 있지 않나”라며 “그러면 지정학적 리스크 자체가 굉장히 낮아질 것”이라고 했다.

차영태 한국경영혁신중소기업협회 상무는 토론에서 ▷한류 및 APEC 네트워크를 활용한 글로벌 시장 확대 ▷디지털 전환을 통한 생산성 향상 ▷인수·합병(M&A)을 활용한 스케일 업 및 규모의 경제 실현 등을 성장 전략으로 제시했다. 글로벌 시장 확대와 관련해 차 상무는 “대기업이 해외에 진출할 때 중소기업을 동반하는 경우에 여러 가지 세제나 금융 인센티브를 줘서, 대기업이 중소기업의 글로벌 진출을 촉진하는 제도도 상당히 효과적이지 않을까 하는 생각이 든다”고 말했다.

M&A 지원과 관련해서는 “중소기업 경영자의 고령화, 그리고 후계자의 부재로 인한 폐업이 일어나고 있다”며 “이런 폐업이 일어나면 일자리도 없어지지만, 그 기업이 갖고 있는 기술도 없어지게 된다”는 우려를 전했다. 차 상무는 “이런 것들을 방지하기 위한 ‘3자 기업 승계형’ M&A 지원이 필요하다”며 “기업 설립 및 M&A 전용 펀드를 조성한다던가, 정책보증기관의 M&A 보증 확대가 필요하다”고 했다. 그러면서 “고용 유지 등 일정 조건을 충족한 M&A 시 소요되는 비용에 대한 세액공제 등 세제 혜택을 부여하는 게 필요하다”며 “규모 있는 중소기업 단체를 M&A 지원센터로 지정하고 매수기업을 발굴하는 실질적인 지원 제도를 정부에서 적극적으로 이뤄내야 하지 않을까”라고 했다.

견과류 가공업체인 ㈜더채움의 권영기 회장은 APEC 내 소수국가 간 자유무역협정(FTA) 체결을 통해 중소기업 핵심 품목에 대한 관세를 단계적으로 0%까지 인하하는 방안을 제안했다. 또 미국과 중국을 동시에 견제할 수 있는 일종의 ‘상생 선언’이 필요하다고 했다. 또 권 회장은 “APEC의 공동 브랜드를 제시하고 싶다”며 “회원국이 공동 인증한 신뢰받는 브랜드와 마크를 만든다면 중소기업이 APEC을 통해서 세계 각국으로 나가는 데 큰 도움이 될 것”이라고 했다.

한편 토론회를 주관한 박재천 KIMEP 이사장은 “오늘날 세계 경제는 복잡한 국제 경제 속에서 무역 질서가 격렬하게 흔들리고 있고, AI 기술을 통한 디지털 혁신이 가속화되면서 그 어느 때보다 세계가 빠르게 변화되고 기업 간 경쟁은 더욱 치열해지고 있다”고 했다. 박 이사장은 “이러한 시기에 중소기업들이 현재의 수출 주도형 한국 경제 구조 속에서 해외 시장 진출 방향을 어떻게 잡아가야 하는가 중차대한 과제”라며 “글로벌 보호무역 질서 속에서 한국 중소기업이 지속 성장하기 위해서는 해외 시장 진출을 위한 경영 혁신이 뒷받침되고 글로벌 네트워크가 강화돼야 한다”고 강조했다.

주최 측인 이학영 국회부의장과 국회 APEC특별위원회 간사인 정일영 더불어민주당·이만희 국민의힘 의원, 김재원 조국혁신당 의원도 참석했다. 이 부의장은 “높아지는 무역 장벽과 공급망 재편이라는 세계 경제의 구조적 위기, 아울러 우리 산업 구조 개편 등 중첩되는 파도를 넘어야 하는 우리 중소기업들은 그 어떤 때보다도 험난한 상황과 기회에 직면해 있다”며 “생존하기 위해 사고의 전환과 혁신 원인을 진단하고 시장 접근의 구체적인 전략이 꼭 필요하다”고 말했다.