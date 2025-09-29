복합 방사 방식 적용해 품질 안정성 확보

[헤럴드경제=한영대 기자] 태광그룹 섬유·석유화학 계열사인 대한화섬은 폴리에스터 복합방사 기술을 바이오 기반 원료에 접목한 자동차 내장재용 원사 상용화에 성공했다고 29일 밝혔다.

이번에 상용화한 원사는 식물성 바이오 원료를 활용해 만든 고기능 친환경 폴리에스터다. 복합 방사 방식을 적용해 품질 안정성을 확보했다. 복합 방사 방식은 이중 폴리머를 동시에 방사해 원사를 만드는 고도의 방사 기술이다. 이 원사는 친환경 인조가죽용 소재로 활용이 가능하고 천연 스웨이드와 유사한 질감을 가졌다. 오염을 방지하는 특성도 지녔다.

이번에 상용화한 바이오 소재는 최근 국내 완성차 브랜드의 신규 차종에 적용될 예정이다. 대한화섬은 일반 페트병을 재활용한 리사이클 소재도 자동차 내장재에 활용하고 있다. 향후에는 국내 자동차 브랜드의 글로벌 현지 생산 거점에서 친환경 소재 확대 적용을 위한 연구 개발 파트너로 동참할 계획이다.

대한화섬 관계자는 “섬유·인테리어 분야뿐 아니라 자동차 내장재·수처리 필터 등 다양한 산업군으로 적용 분야를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.