‘LG전자 BEMS 설치’ 오송 풀무원기술원 에너지公으로부터 ‘설치확인’ 1등급 수여 제도 시행 최초로 유효기간 연장 승인 3년동안 연평균 8.4% 절감 기여 LG전자 HVAC 경쟁력 재확인

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 건물에너지관리시스템(BEMS) 분야에서 에너지 절감과 효율성 향상 등 성과를 공식 인정받으며 HVAC(냉난방공조) 사업 경쟁력을 강화하고 있다.

LG전자 BEMS가 설치된 충북 오송 풀무원기술원은 한국에너지공단으로부터 ‘설치확인’ 최고 등급(1등급)을 받은 데 이어, 최근 제도 시행 이후 최초로 유효기간 연장 승인을 획득했다.

LG전자 BEMS는 풀무원기술원에서 설비 효율을 최적화하고 고효율 운전을 유도해 3년 평가기간 동안 연평균 8.4% 에너지 절감에 기여했다.

빙축열 시스템, 지열 히트펌프 등 고효율 장비를 설치하고, BEMS로 각종 설비의 실시간 데이터를 수집하고 이를 기반으로 자동 제어 및 피크 부하를 관리했다.

또 BEMS로 내외 온도와 습도, CO2, 조도, 미세먼지 등 9개 환경 요소를 센서로 감지해 공간별 목적에 맞는 환경을 유지하면서 에너지 사용을 최소화하도록 설계했다.

이처럼 LG전자의 적극적인 지원을 통해 풀무원기술원은 건물 에너지 운영을 개선해 한국에너지공단의 관리 기준을 충족했다.

BEMS는 건물 내 에너지 사용을 실시간으로 모니터링하고 설비 제어·관리·예측 기능을 제공하는 시스템이다.

한국에너지공단은 공공건축물의 BEMS 설치 의무화 규정에 따라 2017년부터 ‘건물에너지관리시스템 설치확인’ 인증제를 시행하고 있다.

건축물의 에너지 관리 수준에 따라 등급을 부여하는데, 최고 등급을 획득하려면 고도화된 BEMS와 운영 기술이 필수적이다.

최근 정부가 공공건축물은 물론 일정 규모 이상의 민간 건축물에도 BEMS 설치를 의무화하면서 시장은 빠르게 확대되는 추세다.

인증을 통한 설치확인 유효기간은 5년이다. 연장을 위해서는 ▷운영 목표 및 추진체계 ▷운영성과에 대한 정기적 평가와 개선 노력 ▷계측기기 관리 현황 ▷에너지 데이터 수집·저장·조회 시스템의 신뢰성 ▷에너지 절감 성과 실효성 등을 종합적으로 평가받아야 한다.

LG전자는 이번 인증 연장이 BEMS 시장에서 제품 경쟁력을 강화하고 고객의 운영 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다.

또 Non-HW(비 하드웨어) 사업 성장의 발판이 될 것으로 기대하고 있다. 현재 ES사업본부 매출의 10% 수준인 Non-HW 분야 비중을 향후 20%까지 확대한다는 계획이다.

이재성 LG전자 ES사업본부 부사장은 “제품 중심의 솔루션을 넘어 다양한 설비들을 통합 제어해 운영 최적화와 에너지 절감을 동시에 실현하는 통합 솔루션 비즈니스를 더욱 강화해 HVAC 사업 경쟁력을 높여갈 것”이라고 말했다.