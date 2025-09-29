롯데百 “2026년 말 누적 매출 1조원 전망”

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데몰 웨스트레이크 하노이가 개점 2년 만에 누적 매출 6000억원을 앞두고 있다.

롯데백화점은 2023년 9월 베트남 하노이의 부촌인 서호 지역에 문을 연 롯데몰 웨스트레이크 하노이 매출이 지난달까지 5700억원으로 집계됐다고 29일 밝혔다.

누적 매출은 1년 차인 지난해 말 3000억원을 기록한 데 이어 올해 상반기 말 5000억원을 넘겼다. 이 성장세라면 내년 말에는 누적 매출이 1조원을 돌파할 것으로 전망된다. 누적 방문객도 지난달까지 하노이 인구의 세 배에 달하는 2000만명을 넘었다. 하루 평균 5만명이 찾은 셈이다.

하노이의 국제 공항인 노이바이 공항과 차량 기준 20분 거리에 있어 외국인 관광객의 유입도 꾸준하다. 올해 기준 월평균 800대가량의 관광버스가 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 찾았다. 여름휴가 성수기에는 대규모 중국 단체 관광객의 발길도 이어졌다.

롯데백화점은 롯데몰 웨스트레이크 하노이의 성공 요인 중 하나로 ‘프리미엄 미식 성지’로 입지를 굳힌 점을 꼽았다. 개점 초기 52개에 불과하던 ‘상권 최초’ 매장을 현재 64개까지 확대하는 등 혁신 브랜드를 한발 앞서 유치한 점도 유효했다고 설명했다. 단독 팝업 등을 늘리며 지금까지 누적 150회에 달하는 팝업도 진행했다.

내년 3년 차를 맞는 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 전체 매장의 약 20%를 재단장할 계획이다. 인기 매장을 글로벌 수준의 플래그십 매장으로 격상하고, 상권 최초의 글로벌 럭셔리와 컨템포러리 브랜드를 도입하기 위한 공간 조성에 나선다. 또 베트남 사업 확장을 위한 신규 부지 물색 등 추가 출점을 위한 방안을 다각적으로 검토한다는 방침이다.

김준영 롯데백화점 해외사업부문장은 “롯데몰 웨스트레이크 하노이는 롯데쇼핑의 해외 사업 역량을 전 세계에 증명한 성공 사례”라며 “앞으로도 압도적인 콘텐츠 경쟁력을 갖춘 세계적 복합몰로 진화해 나갈 것”이라고 말했다.