리얼미터 9월 4주차 정례 조사 결과 “한미관세협상 난항 시장 불안 등” 정당지지도 민주 43.3%·국힘 38.3% “2주 연속 오차범위 내 접전 양상”

[헤럴드경제=안대용 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 52.0%를 기록했다는 여론조사 결과가 22일 나왔다. 해당 기관의 9월 1주차 정례 조사에서 56.0%로 조사된 이후 3주 연속 하락세를 나타냈다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 22일부터 26일까지 전국 18세 이상 유권자 2527명을 대상으로 이 대통령의 국정수행 지지도를 조사한 결과(9월 4주차 정례 조사) 긍정 평가가 52.0%(매우 잘함 41.4%, 잘하는 편 10.5%)으로 나타났다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±1.9%p) 반면 ‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 44.1%로 집계됐다.

이 대통령의 국정수행 지지도는 9월 1주차 때 56.0%를 기록한 뒤 9월 2주차 조사에서 53.0%를 나타냈고, 직전 조사(9월 3주차)에서 52.0%로 집계됐다. 이번 조사에서 직전 조사보다 수치상 1.0%p 낮아지면서 수치상 소폭 하락이 이어졌고 3주 연속 하락세를 보인 것이다.

리얼미터는 “대통령의 유엔총회 참석 기간 중 (미국) 트럼프 대통령의 강도 높은 관세 압박과 ‘선불’ 발언 등 한미 관세 협상 난항에 대한 시장 불안 및 부정적 경제·외교 이슈가 연이어 보도되면서, 주 후반으로 갈수록 지지율이 계속 떨어지는 양상을 보였다”고 분석했다.

이 대통령 국정수행 평가를 권역별로 보면 부산·울산·경남에서 직전 조사 때 48.8%보다 4.5%p 하락해 44.3%를 기록한 것으로 나타났다. 서울에선 3.7%p 하락한 48.4%를 기록했고, 대전·세종·충청에선 2.8%p 하락한 49.8%를 나타냈다.

연령대별로는 70대 이상에서 직전 조사보다 8.2%p 하락한 39.4%를 나타냈다. 40대에선 2.0%p 하락한 65.4%를 나타냈다. 30대에선 1.4%p 하락한 46.4%를 기록했다.

정당 지지도 조사(9월 4주차)에선 더불어민주당 43.3%, 국민의힘 38.3%로 각각 조사됐다. 직전 조사에서 민주당은 44.2%, 국민의힘은 38.6%였다. 정당 지지도 조사는 지난 25~26일 전국 18세 이상 유권자 1010명을 대상으로 진행됐다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p)

리얼미터는 “민주당과 국민의힘 양당 모두 지지율이 전주 대비 소폭 하락했다”며 ”양당 간 격차는 지난주 5.6%p에서 5.0%p로 2주 연속 오차범위(±3.1%p) 내를 유지하며 접전 양상이 이어지고 있다”고 밝혔다.

이어 “민주당은 ‘조희대 대법원장 청문회 추진 및 탄핵 시사’, ‘검찰청 폐지’ 정부조직법 개편 등 여당의 정국 주도 노선과 더불어 미국 관세 협상 난항 등 경제적 이슈에 대한 비판적 여론이 복합적으로 작용하면서 4주째 완만한 하락세를 보였다”고 분석했다.

또 “국민의힘은 ‘대선 불복’ 장외 투쟁이나 강경한 공세 노선이 20대, 학생, 진보층 등에서 지지율의 상당 폭 하락을 야기하며 젋은 층에게는 부정적으로 작용한 것으로 보인다”고도 분석했다.

민주당과 국민의힘에 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 3.0%, 진보당 0.8%로 각각 나타났다. 기타 정당 2.1%, 무당(無黨)층 9.1%로 조사됐다.

이 대통령 국정수행 지지도 조사와 정당 지지도 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식을 통해 이뤄졌다. 이 대통령 국정수행 지지도 조사의 응답률은 4.8%, 정당 지지도 조사의 응답률은 3.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.