복지부 해킹 시도 지난해 338건에서 올해 8월까지 5만6208건으로 급증 김선민 의원 “개인정보 중요도 분류해 위험도 높은기관 특별관리해야”

[헤럴드경제=이태형 기자]올해 들어 보건복지부에 대한 해킹 시도가 8월까지 5만6000건을 넘어서면서 작년 대비 166배 수준으로 폭증한 것으로 집계됐다.

보건복지부와 산하 기관은 개인의 질병은 물론 소득·재산 정보 등을 보유하고 있으므로 보안 수준을 더욱 강화해야 한다는 제언이 나왔다.

29일 국회 보건복지위원회 소속 조국혁신당 김선민 의원이 보건복지부에서 제출받은 자료에 따르면 올해 들어 8월까지 복지부에 대한 해킹 시도는 5만6208건에 달했다.

복지부에 대한 해킹 시도는 2022년 1144건에서 2023년 211건으로 줄었다가 지난해 338건을 기록했다. 올해가 다 가지 않았는데도 작년 대비로는 약 166배 수준, 2022년과 비교하면 약 49배 수준으로 폭증했다.

복지부 외에 산하기관에 대한 해킹 시도도 증가했다.

올해 들어 8월까지 확인된 국민건강보험공단에 대한 해킹 시도는 7만5513건으로 작년 3만8570건 대비 95%, 2022년 3만9702건 대비 89% 늘었다.

같은 기간 한국사회보장정보원에 대해서는 6만8494건의 해킹 시도가 있었다. 작년 5199건 대비 1217%, 2022년 3314건 대비 1967% 급증했다.

건강보험심사평가원에 대한 해킹 시도는 5만3888건으로, 작년 대비 104% 증가했다. 2022년과 비교해 228% 증가한 규모다.

복지부를 포함한 전체 산하기관 해킹 시도 역시 2022년 21만9807건에서 올해 8월 55만2188건으로 151% 늘었다.

복지부는 최근 해킹 시도가 급증한 데 따라 주요 개인정보를 보유한 산하기관에 대한 보안 관리 수준을 강화할 계획이다.

복지부는 “동일한 수준의 보안관제를 일괄 적용 중이나, 최근 해킹 시도가 늘어 고위험 기관에 대해서는 추가적인 보안관제가 필요한 상황”이라며 “각 기관의 위험도를 분류해 고위험 기관을 심층·집중적으로 관리하는 단계적 보안관제 체계를 수립 중”이라고 밝혔다.

복지부는 오는 11월까지 고위험 기관의 보안을 강화하기 위해 해킹 등 외부 공격을 식별하고 분석·차단하는 ‘공격표면관리’(ASM) 설루션 검증도 진행할 예정이다.

김선민 의원은 “복지부뿐 아니라 국민의 재산·소득 정보를 가진 사회보장정보원까지 예년에 비해 해킹 시도가 급증하고 있어 언제라도 큰 피해가 발생할 수 있는 상황”이라며 “기관이 보유한 개인정보의 중요도를 분류해 위험도가 높은 기관에 대해서는 특별관리를 해야 할 것”이라고 강조했다.