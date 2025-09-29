청소 상황실·기동반 운영…주민 불편 최소화 10월 4~6일 생활폐기물 배출 금지…구청 홈피, 블로그에 안내 연휴 전‧후 대청소로 쾌적한 도시 환경 유지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)는 추석 연휴를 맞아 오는 10월 10일까지 ‘청소종합대책’을 추진한다.

우선, 연휴를 앞두고 29일부터 10월 2일까지 주민들과 함께 취약지역을 중심으로 대청소를 실시한다. 각 동주민센터 직원들과 직능단체, 주민자율청소단, 자원봉사자들이 동네 구석구석을 청소해 손님 맞을 준비에 나선다. 귀성객이 많이 이용하는 주요 도로, 대로변은 구 차원에서 집중 청소한다.

연휴 기간인 10월 3일부터 9일까지는 청소상황실을 운영한다. 생활쓰레기 민원을 신속히 처리하고, 가로 청소와 무단투기 단속을 강화한다. 청소 기동반도 운영해 긴급 수거 요청 등에 대응한다.

생활폐기물 수거는 수도권매립지와 소각시설 휴무로 10월 4일부터 6일까지는 중단된다.

이에 따라 ▲종량제봉투 ▲음식물쓰레기 ▲재활용품 ▲대형폐기물 배출도 금지된다. 10월 3일까지 배출한 후에는 7일 오후 6시 이후부터 다시 배출할 수 있다.

연휴가 끝난 10월 10일에는 청소 인력과 장비를 총동원해 연휴 중 밀린 쓰레기를 전량 수거할 방침이다.

추석 연휴 생활폐기물 배출 안내는 송파구청 누리집 공지사항이나 블로그에서 확인할 수 있다.

서강석 송파구청장은 “연휴 기간에도 청소상황실과 기동반을 가동해 주민 불편이 없도록 만전을 기하겠다”며 “특히 10월 4~6일은 생활폐기물 수거가 어려운 만큼, 가정과 사업장에서는 배출을 자제해 주시길 당부드린다”고 전했다.