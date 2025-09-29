한경협 ‘10년간 세대별 실질소득 추이 분석’ 비정규직 비율 증가…‘고용의 질’ 저하 외식비 증가로 체감물가도 상승

[헤럴드경제=김현일 기자] 최근 10년간(2014~2024년) 청년층의 실질소득 증가율이 전 세대 통틀어 가장 낮은 것으로 나타났다. 저조한 근로소득과 외식물가 상승이 원인으로 지목된다.

한국경제인협회(이하 한경협)는 29일 ‘2014~2024년 세대별 실질소득 추이 분석’을 통해 이같이 밝혔다.

한경협에 따르면 최근 10년간 청년층(만 20~29세)의 실질소득 증가율은 연 1.9%에 그쳤다. 과거 5년(2014~2019년) 연평균 증가율은 2.6%였으나 최근 5년(2019~2024년) 연평균 1.1%로 둔화됐다.

한경협은 청년층의 비정규직 비율 증가로 실질소득을 구성하는 명목소득 증가가 더딘 점을 원인으로 꼽았다.

10년간 청년층의 고용률은 57.4%에서 61.0%로 상승했지만 근로소득 수준이 상대적으로 열악한 비정규직 비율이 32.0% → 43.1% 늘어 고용의 질은 저하됐다.

이 기간 청년층의 근로소득 연평균 증가율은 3.6%로 모든 세대 중 가장 낮았다. 청년층은 명목 경상소득 내 근로소득 비중이 높은데 저조한 근로소득 증가율은 명목 경상소득 상승 부진으로 이어졌다. 청년층의 명목 경상소득 증가율은 연 4.0%로 전 세대 중 가장 저조했다.

외식비 상승에 따른 체감물가상승도 청년층 실질소득 부진의 주요 원인으로 지목된다. 최근 5년(2019~2024년)간 청년층의 소비지출 비중이 가장 높은 음식·숙박비가 ‘식사비’(외식비 포함)를 중심으로 연 4.0% 상승했다. ‘식료품·비주류음료’(5.1%)에 이어 두 번째로 높은 수치다.

청년층의 명목 가처분소득 증가율은 2014~2019년 연 3.8%에서 2019~2024년 연 4.0%로 상승했지만 같은 기간 체감물가 상승률이 연 1.1%에서 2.8%로 뛴 탓에 상승효과가 상쇄되며 청년층 실질소득 증가율은 오히려 하락했다.

한경협은 청년층 실질소득 개선을 위해 고용의 질을 높이는 정책과 함께 외식물가 안정화가 필요하다고 강조했다.

특히 고용훈련, 기업의 양질의 고용창출 여력 확대 등 질적 제고를 위한 노동시장 정책 다변화가 필요하다고 주장했다.

또한, 외식업체의 높아진 식재료비 부담을 고려해 할당관세, 농산물 유통구조 개선 등을 통해 식재료비 원가 부담을 줄여 외식물가의 안정화를 도모해야 한다고 제언했다.