대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 우편ㆍ금융 서비스 차질이 생긴 가운데 28일 서울 시내 한 우체국 앞에 관련 안내문이 붙어있다. 우정사업본부는 이날 국정자원 화재로 중단됐던 서버 시스템을 다시 가동해 우편·금융·보험 등 모든 채널에서 서비스가 정상 작동하는지 테스트를 시작했다고 밝혔다. <연합뉴스>
[헤럴드경제=박세정 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 28일 오전부터 우체국 금융과 우편 시스템을 가동해 점검을 시작했다고 밝혔다.

우정사업본부는 “아직은 서비스 복구 예상시점을 확정할 수 없으나 서비스가 정상화 되는 즉시 알릴 예정”이라며 “우편 시스템의 정상 가동을 위해 최선을 다해 노력하고 있다”고 밝혔다.


