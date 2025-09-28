[헤럴드경제=박세정 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 28일 오전부터 우체국 금융과 우편 시스템을 가동해 점검을 시작했다고 밝혔다.

우정사업본부는 “아직은 서비스 복구 예상시점을 확정할 수 없으나 서비스가 정상화 되는 즉시 알릴 예정”이라며 “우편 시스템의 정상 가동을 위해 최선을 다해 노력하고 있다”고 밝혔다.