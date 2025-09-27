26일 국가정보장원관리원서 배터리 발화 화재로 정부 업무시스템 가동 중단 항온항습기 우선 복구, 서버 재가동해 복구조치 시행 계획

[헤럴드경제=이태형 기자]26일 발생한 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부 시스템 가동이 중단되면서 정부가 우체국 등 주요 시스템을 중심으로 긴급 복구 작업을 진행하고 있다.

김민재 행정안전부 차관은 27일 정부서울청사에서 가진 브리핑에서 “우체국 금융과 우편 등 대국민 파급효과가 큰 주요 정부서비스 장애부터 신속히 복구하겠다”고 밝혔다.

이번 화재는 26일 오후 8시 15분께 국가정보자원관리원의 무정전전원장치 배터리를 지하로 이전하기 위한 작업 중 전원이 차단된 배터리에서 시작됐다.

진화에 어려움을 겪으면서 초진에 10시간이 소요되면서 정부는 상황의 중대함을 고려해 위기경보수준을 ‘경계’에서 ‘심각’으로, ‘위기상황대응본부’를 ‘중앙재난안전대책본부’로 격상했다.

김 차관은 “배터리 화재는 진압됐으나 국가정보자원관리원 대전본원 업무시스템 647개가 가동이 중단된 상황”이라며 “화재 영향으로 항온항습기가 제대로 작동하지 않아 서버의 급격한 가열이 우려됐고, 정보시스템을 안전하게 보전하기 위해 선제적으로 가동을 중단시킨 것”이라고 설명했다.

정부는 현재 항온항습기를 우선 복구하고 있고, 이후에 서버를 재가동해 복구조치를 시행할 계획이다.

김 차관은 이어 “장애 상황이 지속되는 관계로 국민들의 불편을 최소화하기 위해 필요한 조치를 하고 있다”고 말했다.

정보 중요도가 높은 1등급 정보시스템에 장애가 발생한 경우, 수기 접수 처리 체계, 대체 사이트 안내 등 필요한 조치를 즉시 취할 수 있도록 하고, 민원처리가 지연돼 불이익을 받는 일이 없도록 시스템 정상화 이전에 도래하는 세금 납부, 서류 제출은 정상화 이후로 연장토록 유관기관에 안내하고 협조를 요청했다.

김 차관은 “정부서비스 장애 발생을 미처 알지 못해 당황하시는 일이 없도록 국민신문고 등 주요 정부서비스 이용이 제한된다는 재난문자와 관공서 방문 전 서비스 가능여부를 확인해주실 것”을 당부했다.

김 차관은 또 “민원이나 서비스를 신청할 경우 해당기관의 안내에 따라 대체사이트에 접속하거나 오프라인 창구를 활용하고, 구체적인 정부서비스 장애 상황과 대체사이트는 네이버 공지를 통해서 확인해 주시길 부탁드린다”고 말했다.