[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 노원구청장은 9월 26일 오후 상계중앙시장과 공릉동 도깨비시장에서 진행된 ‘추석맞이 전통시장 장보기 행사’에 참석했다.

이번 행사는 추석 명절을 앞두고 전통시장을 방문하여 상인과 주민의 의견을 청취, 시장 내 장보기 행사를 통해 지역경제 활성화와 전통시장 소비 촉진을 도모하기 위해 마련됐다.

이날 장보기 행사에서는 구청장을 비롯해 구청 5급 이상 간부 공무원들이 함께 전통시장을 둘러보며 상인들을 격려, 장을 보며 주요 성수품 가격을 조사하는 등 시장 현황도 점검했다.

행사는 상계중앙시장에서 시작해 공릉동 도깨비시장까지 이어졌다. 두 시장은 각각 77개, 118개의 점포가 자리한 노원구 대표 전통시장으로, 명절을 앞두고 다양한 추석맞이 장바구니 품목을 합리적인 가격에 구입할 수 있는 생활 밀착형 장터이다.

오승록 노원구청장은 “명절을 앞두고 주민들이 체감하는 물가와 전통시장 상황을 직접 확인하고 상인분들의 어려움도 경청했다”며 “앞으로도 전통시장이 활력을 되찾아 지역경제가 살아날 수 있도록 지속적으로 관심을 가지고 함께 하겠다”고 말했다.