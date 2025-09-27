블랙체인 포인트 리미티드 에디션 출시 앰버서더 고윤정과 가을 주얼리 제안

[헤럴드경제=신현주 기자] 피렌체 감성의 데미 파인 주얼리 브랜드 ‘디디에 두보(DIDIER DUBOT)’가 이번 2025 FW 시즌 새로운 ‘몽 파리(Mon Paris) 컬렉션’을 출시했다고 26일 밝혔다. 디디에 두보는 앰버서더 고윤정과 신규 캠페인도 진행한다.

올해 ‘몽 파리 컬렉션’은 ‘파리의 길 위에서, 시간을 걷다’를 주제로 구현됐다. 일상에서 발견하는 소중한 순간의 가치를 주얼리로 표현한 것이 특징이다.

메인 모티브는 파리 ‘에뜨왈 광장’에서 영감을 얻은 실타래 모양 펜던트다. 12개의 도로가 방사형으로 모여드는 광장의 모습처럼 각기 다른 길과 이야기가 한곳에 모인다는 상징적인 의미를 담았다고 브랜드 측은 전했다.

신제품 라인업은 실타래 모양의 펜던트가 돋보이는 목걸이부터 귀걸이, 팔찌, 반지 등 다양하게 구성됐다. 귀걸이는 실타래 모티프를 입체적인 구 형태로 구현했다. 원터치 방식으로 간편하게 착용할 수 있다.

이번 시즌에는 블랙 체인 목걸이와 팔찌로 구성된 ‘리미티드 에디션’도 함께 선보인다.

브랜드 앰버서더 고윤정은 신제품 출시와 함께 공개된 광고 캠페인에서 리미티드 에디션을 포함한 신제품들을 소화했다.

디디에 두보 관계자는 “이번 ‘몽 파리’ 컬렉션은 파리의 낭만을 디디에 두보만의 섬세한 디자인으로 재해석해 주얼리를 넘어 하나의 오브제를 보는 듯한 아름다움을 구현했다”며 “특히 새롭게 선보이는 ‘리미티드 에디션’은 희소성과 소장가치를 더해 더욱 품격 있는 주얼리 스타일링이 가능할 것”이라고 전했다.