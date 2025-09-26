[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시는 지난 25일 드림스타트센터 이용 아동·양육자 12가구 총 27명을 대상으로 ‘가을농장 가족데이’ 프로그램을 추진했다고 26일 밝혔다.

이날 가족들은 시흥시 계수밤농장을 방문해 밤과 고구마를 직접 수확했다. 가족 간 협동심 및 수확의 기쁨을 함께 느끼고, 계절의 변화를 공유하며 소통하는 시간을 가졌다.

또, 아이들은 자연 속에서 오감을 활용한 활동을 통해 먹거리의 생산 과정을 배우고 건강한 식습관의 중요성을 배웠다.

드림스타트 관계자는 “가을농장 가족데이는 영양교육을 접목해 아동들이 건강한 식습관을 형성하고 가족과 의미 있는 추억을 쌓을 수 있도록 마련했다”고 전했다.

최대호 안양시장은 “아이들이 자연을 체험하며 계절 음식의 가치를 배우고, 건강한 생활 습관을 키우는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 아동의 눈높이에 맞춘 다양한 체험과 교육을 통해 아동 복지의 질을 높이고, 모든 아이가 건강하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.