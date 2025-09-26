여행경보 2.5단계로 상향 조정 한국인 250여명 체류

[헤럴드경제=신혜원 기자] 외교부는 마다가스카르에서 반정부 시위 격화로 치안이 불안정해지고 방화·약탈 등 사건·사고가 증가하자 26일 오후 5시30분 기준으로 마다가스카르 전역에 특별여행주의보를 발령했다.

외교부는 이날 윤주석 영사안전국장 주재로 마다가스카르 반정부 시위 발생에 따른 현지 상황 평가 및 재외국민보호 대책 점검을 위한 본부·공관 합동 상황점검회의를 개최했다.

현재 2단계(여행자제)인 마다가스카르의 여행경보는 특별여행주의보 발령에 따라 모두 2.5단계로 상향 조정됐다.

외교부는 “특별여행주의보가 발령되는 지역을 방문 예정인 우리 국민들께서는 방문을 취소·연기해 주시기 바라며, 해당 지역에 체류 중인 우리 국민들께서는 안전한 지역으로 이동하여 주시기 바란다”고 전했다.

마다가스카르에 사는 한국인은 250여 명 수준으로 알려졌다. 대다수는 수도 안타나나리보에 체류 중이다.

외교부는 “현재까지 우리 국민 피해는 없는 것으로 확인됐다”면서 “계속해서 마다가스카르 상황을 예의주시하며 여행경보 추가 조정 필요성 등을 지속 검토해 나갈 예정”이라고 밝혔다.