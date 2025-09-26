[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장은 26일 “이재명 대통령의 북핵 정책에 대해 나는 우려를 금할 수 없다”고 비판했다.

홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 “핵 고도화 중단, 핵전력 감축, 핵 폐기로 이어지는 3단계 프로세스는 전혀 현실적이지 않을 뿐만 아니라 미국과 북한에 잘못된 메시지를 줄 수 있다”며 이같이 말했다.

그는 “김대중 대통령의 대북 퍼주기 햇볕정책으로 북한 핵 개발을 도와준 것에 못지않은 잘못된 정책으로 보일 수밖에 없다”며 “북핵을 용인하게 되면 UN의 대북 제제도 풀어야 하고, 북한을 공식적인 핵보유국으로 인정하게 되면 우리는 김정은의 핵 인질 국가로 전락하게 된다”고 분석했다.

이어 “김정은의 핵 개발의 궁극적 목적은 자신의 독재체제 유지와 강화에 기인 하는데 그걸 포기하는 순간 김정은 체제는 바로 붕괴된다”며 “김정은은 핵을 포기할 만큼 바보가 아니다”라고 판단했다.

홍 전 시장은 “북핵 정책의 유일한 해법은 남북 핵 균형 정책뿐”이라며 “최근 폴란드가 프랑스와 손잡고 핵 개발에 나서고 미국이 이를 묵인하는 것만 보더라도 우리도 남북 핵 균형을 이룰 절호의 기회가 온 것”이라고 강조했다.

그러면서 “나토만큼 위급한 곳이 동북아시아 지역이고, 미국의 전쟁 수행 능력이 한계점에 와있고 양안전쟁(중국과 대만 간의 전쟁)이 임박한 지금 자주국방의 핵심인 남북 핵 균형 정책 추진에 온 국력을 쏟아야 할 때”라고 덧붙였다.