[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)가 지역 복지 인프라 확충에 본격 시동을 걸었다.

구는 9월 26일 오후 2시 합정7구역 재정비촉진구역 내(합정동 381-33번지)에서 ‘마포실뿌리복지센터’ 건립 착공식을 열고 첫 삽을 떴다.

착공식에는 박강수 구청장을 비롯해 구의원, 시공사 관계자, 지역 주민 등 100여 명이 참석해 합정동에 새롭게 들어설 생활밀착형 복합문화복지시설의 출발을 함께 축하했다.

복지·문화·돌봄 통합한 생활밀착형 시설

합정동 실뿌리복지센터는 지하 3층, 지상 8층 규모로 건립되며, ▲햇빛센터 ▲다목적 문화공간 ‘스페이스’ ▲장애인 직업적응훈련시설 ▲효도밥상경로당 ▲효도숙식경로당 등이 들어설 예정이다.

단순한 복지시설을 넘어 돌봄, 문화, 세대 통합 기능을 함께 수행하는 열린 공간으로 조성해 구민 누구나 쉽게 접근할 수 있도록 설계됐다.

특히 이번 사업은 합정7구역 재정비 과정에서 기부채납을 통해 마련된 시설이라는 점에서 의미가 크다. 민·관 협력을 통해 지역 균형발전과 복지 향상을 동시에 꾀한 사례로 평가된다.

2029년 준공 목표… 실뿌리복지 네트워크 확장

마포구는 현재 10곳의 실뿌리복지센터를 운영 중이며, 올해 안으로 4곳을 추가 개소할 계획이다. 합정동 센터까지 완공되면 지역 곳곳에 생활권 중심의 복지 거점이 촘촘히 구축돼 주민 편의성과 복지 수준이 크게 향상될 것으로 기대된다.

박강수 마포구청장은 “실뿌리복지센터는 아이부터 어르신, 사회적 약자까지 모두의 삶에 스며드는 복합문화공간이 될 것”이라며 “안전하게 공사가 진행돼 주민들에게 새로운 희망의 터전이 되기를 바란다”고 말했다.