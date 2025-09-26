[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국한의학연구원은 26일 전국 초등학생 가족 대상으로 연구원 대표 교육기부 프로그램 ‘어린이 본초 탐사대’를 개최했다고 밝혔다.

‘어린이 본초탐사대’는 2012년에 시작된 가족 참여형 현장체험 프로그램으로 올해 14번째를 맞았다.

이날 행사에는 31가족에 76명이 참석, 온라인 선착순 접수 시작 후 3분여 만에 조기 마감될 정도로 높은 관심을 모았다.

참가자들은 한국한의학연구원 본원 대강당에서 개회식을 마친 뒤 안전 수칙 및 유의사항을 듣고 청주 미동산 수목원을 찾아 본초 탐사를 시작했다.

조별로 나뉘어 한국한의학연구원 본초 전문가와 함께 수목원에서 약용식물을 관찰하고 효능과 쓰임새 등을 배웠다.

본초 탐사 후에는 한국한의학연구원으로 복귀하여 전시관 관람, 레크리에이션 활동 등 다양한 실내 프로그램을 진행했다.

참가자들은 한의학역사박물관, 한의과학관, 향약표본관 등 연구원 전시시설을 관람하며 활동지를 수행하고 한의학 기초 지식을 쌓았다.

이어 레크리에이션을 통해 탐사 활동에서 학습했던 내용을 바탕으로 퀴즈를 풀어보고 함께 복습하는 시간을 가졌다.

가자 전원에게는 수료증이 발급됐으며, 활동 후기를 담은 탐사보고서를 영상, 그림, 글 등 다양한 형식으로 작성해 제출하면 추후 심사를 거쳐 시상을 진행할 계획이다.

이진용 한국한의학연구원장은 “학생들이 자연을 직접 체험하며 약용식물의 가치에 대해 배우고 가족과 함께 소통하는 의미있는 시간이 됐기를 바란다”며 “앞으로도 한국한의학연구원만의 전문성과 장점을 살린 체험형 프로그램을 계속해서 마련하겠다”고 말했다.