[헤럴드경제=손미정 기자] 제30회 부산국제영화제(BIFF)가 26일 오후 폐막식을 끝으로 지난 열흘 간의 여정을 마무리한다. 경쟁체제로 전환을 알린 이번 영화제는 ‘서른살 잔치’ 다운 풍성한 행사들로 꾸려졌다. 세계적 거장과 배우 등 역대급 게스트들과 전년 대비 대폭 늘어난 관객들이 영화제의 기념비적인 순간을 함께 빛냈다.

박광수 부산국제영화제 이사장은 26일 부산 해운대구 영화의전당에서 진행된 결산기자회견에서 이번 영화제를 찾은 관객이 총 17만5889명이라고 소개하며 “영화제와 커뮤니티 비프, 동네방네 비프 등 부대 상영행사 관객을 합쳐 작년보다 2만명 가량 늘었다”고 설명했다.

이어 박 이사장은 “올해 영화제는 개최 기간 중 공휴일이 없었음에도, 예상 밖으로 많은 호응이 있었다”고 부연했다.

영화제는 지난 17일 개막해 7개 극장 31개 스크린에서 영화 328편을 상영했다. 이번 영화제에 게스트로 초청된 국내외 영화인은 7036명이다.

세계 각국의 거장과 영화인들이 대거 부산을 찾아 한국의 영화팬들과 만났다. 올해의 아시아영화인상을 수상한 자파르 파나히 감독, 까멜리아상의 실비아 창 감독, 한국영화공로상의 정지영 감독부터 부산국제영화제를 처음 방문한 마이클 만, 마르코 벨로키오, 기예르모 델 토로, 션 베이커, 매기 강 감독과 이창동, 박찬욱, 봉준호 감독 그리고 배우 줄리엣 비노쉬, 양조위, 밀라 요보비치, 서기, 니시지마 히데토시 등이 올해 부산영화제를 찾았다.

더불어 부산영화제는 올해 국내외 명사의 영화 이야기와 강연을 들을 수 있는 ‘까르뜨 블랑슈’와 ‘씨네 클래스’를 새롭게 선보였다. 여기에 다양한 야외 이벤트까지 포함해 총 323회의 GV(게스트와의 만남)와 67회의 이벤트가 지난 열흘 간 영화제 곳곳에서 관객들과 함께했다.

오픈 토크(13회)와 야외 무대인사(19회), 마스터 클래스(5회) 등 기존 영화제 프로그램의 경우 회차를 늘려 진행됐다.

올해 20회를 맞는 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)도 개최 나흘동안 3만명이 찾으며 역대 최대 규모를 기록, 아시아 최고의 글로벌 콘텐츠 비즈니스 플랫폼으로서의 입지를 공고히 했다.

올해 처음으로 신설된 경쟁 부문에는 아시아 영화 총 14편이 초청됐다. 대상과 감독상, 심사위원 특별상, 배우상, 예술공헌상 등 5개 부문의 ‘부산 어워드’ 수상작은 이날 오후 배우 수현의 단독 사회로 열리는 폐막식에서 발표된다.

경쟁 부문 심사위원장은 나홍진 감독이 맡았고, 한국계 미국인 코고나다 감독과 배우 한효주, 량자후이(양가휘) 등 총 7명이 심사를 진행했다.

정한석 부산국제영화제 집행위원장은 “심사 과정을 중간중간 지켜봤는데 예상했던 대로 성실하고 치열한 격론을 벌여 결과에 도달했다”며 “내부적으로는 첫발을 잘 떼었다고 생각한다”고 말했다.

경쟁 부문 작품 가운데 사가야 다이스케 감독의 ‘고양이를 놓아줘’와 비묵티 자야순다라 감독의 ‘스파이 스타’는 부산국제영화제에 초청됐다는 발표 이후 해외 배급사를 구하는 성과도 있었다. 이에 정 집행위원장은 “아시아 영화를 위한 좀 더 영향력 있는 플랫폼을 만들고 싶다는 목표 그대로, 산업 방면의 실리적 효과도 확인했다”고 밝혔다.

서른살 축제는 무사히 막을 내리지만, 악화일로를 걷고 있는 영화산업 침체 속에 내년 31회 영화제에 대한 고민은 벌써부터 깊다. 정 집행위원장은 “30회가 지나갔으니 평상시로 돌아간다는 태도가 아니라, 올해 결과로부터 다시 출발하고자 하는 마음가짐으로 분석을 진행 중”이라고 했다.

박 이사장은 “이번에는 영화제 기간 대통령께서 찾아 주셨고 문화체육관광부 장관이나 여당 대표도 영화제에서 한국 영화계 문제를 타개해나가기 위한 간담회를 진행했다”면서 “2022년에는 영화제 예산 중 20%가 국비였는데 매년 줄어서 올해는 4%까지 떨어졌다. 글로벌한 최대 영화제로 발전하기 위해 정부의 적극적인 재정 지원을 부탁드린다”고 밝혔다.

박가언 수석프로그래머는 “영화제는 기본적으로 영화를 콘텐츠로 삼는 행사”라며 “영화 산업이 하루빨리 다시 활기를 되찾아야 영화제도 같이 살아날 수 있다”고 덧붙였다.