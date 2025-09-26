전국 최초 2년 연속 민원서비스 대통령상 K-스타월드, 대한민국 국가적 전략 거점 12개 기업, 양질의 일자리 2000개 창출 1인당 GRDP 5년내 2배 이상 끌어올릴 것

이현재 경기 하남시장은 기자회견이나 각종 행사장 등 공식적인 자리에서 뿐 아니라 전통시장, 등산로같은 곳에서 우연히 마주칠 때마다 운동화 패션이 늘 같았다. 흰색 신발에 끈은 왼쪽은 파란색, 오른쪽은 빨간색. 그래서 언젠가 “신발끈 색깔이 같지않다”고 말하자, 그는 화들짝 놀란 표정을 지으며 “큰일 났네”라면서도 이내 피식 웃음으로 여유를 보이고는 했다. 한결같은 이 시장의 이같은 신발패션을 두고 하남시의 한 공직자는 “시종일관(始終一貫) 초심을 잃지 않겠다”는 의지의 표현이라고 귀띔했다.

지난 22일 하남시청 내 집무실에서 이 시장을 만났다. 그는 ‘기업하기 좋은 도시’가 곧 ‘시민이 살기 좋은 도시’라는 확고한 철학 아래 지난 3년간의 임기를 이끌어 오고 있다. 언제 어디서건 ‘기업’이라는 말을 입에 달고 다니며 기업친화적 시책을 견지하고 있다.

이 시장은 “기업의 성장이 도시와 국가의 운명을 바꾼다는 것을 지난 공직생활 내내 온몸으로 체득했다. 그렇기에 지방 행정을 책임지는 시장으로서 기업 유치를 시정의 최우선 과제로 삼는 것은 너무나도 당연한 소명이다”고 말했다.

대한민국 산업화 과정에서 기업의 성장이 국가와 도시의 운명을 바꾸는 것을 목격했던 한 공직자의 신념은 30~40년의 세월이 흘러 이제는 지방자치단체장으로 도시 전체를 관통하는 비전이 되고 있다.

과밀억제권역과 개발제한구역(그린벨트·GB)이라는 오랜 규제의 땅이었던 하남시는 이제 수도권의 새로운 성장을 이끄는 지역으로 주목받고 있다.

전국 최초 2년 연속 민원서비스 대통령상 수상이라는 ‘신뢰 행정’의 기반 위에 ‘K-스타월드’와 첨단기업 유치라는 성장 엔진을 장착하고, 평균 연령 42세의 ‘젊은 도시’ 특성을 살린 하남시는 ‘아이 키우기 좋은 교육도시’라는 미래 가치까지 더하며 명실상부한 자족도시를 향한 여정을 이어가고 있다.

이현재 시장으로부터 하남시가 걸어온 변화의 길과 앞으로 나아갈 미래에 대해 들어봤다.

-시정 운영의 가장 큰 원칙은.

▶민원은 행정의 출발점이자 신뢰의 첫걸음이다. 시민의 불편을 해결하는 것을 넘어, 시정에 대한 깊은 신뢰를 쌓는 것을 최우선 과제로 삼았다. 직접 시민의 목소리를 듣기 위해 ‘열린시장실’과 ‘이동시장실’을 운영하며 총 605건의 민원을 직접 챙겼다. 처음에는 40~50명의 시민이 몰려와 성토장이 되기도 했지만, 불편한 목소리를 피하지 않고 경청하는 과정에서 불만은 정책 개선의 아이디어로 바뀌었다. ‘팀장 책임상담제’로 46건의 민원을 해결했고, 26명의 팀장으로 구성된 ‘민원처리추진단’이 19건의 해법을 찾으며 부서 간 떠넘기던 ‘핑퐁 행정’을 구조적으로 차단했다. 아울러 시청을 직접 방문하지 않고, 가까운 동행정복지센터에서 상담이 가능한 화상민원상담 서비스도 전면 시행 중이다. 이러한 소통은 기업을 향해서도 마찬가지다. 기업에게 예측 불가능한 행정만큼 큰 리스크는 없다고 본다. 국토교통부·산업통상자원부·문화체육관광부 출신 고위 공직자와 전문가로 구성된 ‘투자유치단’을 발족해 기업의 눈높이에서 규제개혁과 투자전략을 모색했다. 기업이 투자 의향만 보이면 건축, 교통 등 복잡한 인허가 절차를 시가 알아서 해결해주는 ‘원스톱 서비스’ 시스템을 구축했다. 실제로 성원애드피아는 건축 인허가 기간을 1개월에서 2주로, 연세하남병원(가칭)의 경우 30일 걸릴 일을 20일만에 처리하는 성과를 냈다. 이러한 노력은 ‘인·허가 등 복합민원 원스톱 처리’를 강조한 이재명 정부의 국정과제와도 완벽하게 궤를 같이하는 것이다.

-하남의 미래 성장 동력으로 K-스타월드를 꼽았다.

▶K-스타월드는 하남을 넘어 대한민국의 미래 먹거리를 책임질 국가적 전략 거점이다. 미사아일랜드(미사섬) 약 170만㎡ 부지에 약 19조원을 투입해 BTS나 블랙핑크 같은 세계적 아티스트들이 최고의 무대를 펼칠 2만~3만석 규모의 최첨단 K-팝 전용 공연장(K-아레나)과 세계적 영화촬영 스튜디오, ICT 산업단지 등을 조성하는 사업이다. 단순히 공연장을 짓는 것을 넘어 창작-교육-유통-산업화가 한곳에서 이뤄지는 완결형 K-컬처 생태계를 만드는 것이다. 이를 통해 약 3만개의 일자리와 연 3000만명의 관광객 유치를 기대하고 있다. 특히 이 프로젝트는 ‘K-컬처 300조원 시대’를 열겠다는 이재명 정부의 국정과제를 실현할 최적의 무대라고 자신한다. 지난 15~18일 ‘직(Work)·주(Live)·락(Play)’이 결합된 복합개발의 세계적 성공 사례인 싱가포르를 직접 찾아 벤치마킹했다. 싱가포르는 지난해 3월 유명 팝아티스트 테일러 스위프트의 6회 공연만으로 관객 30만명과 티켓 매출 752억원이라는 엄청난 경제적 효과를 거뒀는데, 이는 K-스타월드가 지향하는 대규모 전문 공연장의 필요성을 다시 한번 확인시켜준 사례였다. 또 싱가포르의 상징인 마리나베이 샌즈 호텔이 도시 GDP를 1% 가까이 상승시킨 것처럼, K-스타월드 역시 하남의 경제를 한 단계 도약시킬 핵심 동력이 될 것이라 확신한다.

-K-스타월드 부지는 규제에 묶여 있는 상태다.

▶지난 50년 동안 GB로 묶여 있었고, 물 규제 지역이었다. 이런 천혜의 자연환경을 십분 활용하면서 규제를 어떻게 극복할 것인가를 고민하던 끝에 K-팝을 지원하기 위한 문화복합단지를 개발해보기로 한 것인데, 돌파구를 찾은 것은 말 그대로 기적과도 같은 일이었다. 포기하지 않고 중앙규제개혁위원회 등에 끈질기게 규제 개선을 건의하고, 2022년 국회에서 ‘한류문화 K-컬처의 새로운 공간조성과 미래발전방향’ 토론회를 열어 여야 정치권과 전문가들의 지지를 끌어내는 등 전방위적 노력을 펼쳤다. 마침내 2023년 7월, 수질오염 방지대책을 수립하면 GB 해제를 허용하는 국토부 지침 개정을 이끌어냈다. 이에 따라 그린벨트 해제를 위한 수질오염원 관리 대책도 환경부와 사전 협의를 끝냈고, 지난 4월 국토부에 제출 후 지난 6월에 회신을 받았다. 이처럼 후속 행정 절차도 차질 없이 진행하며 사업을 본궤도에 올리고 있다. 최근 방문한 싱가포르국립대의 이관옥 교수는 “공연장만 있고 주거시설이 없으면 도시 공동화가 우려된다”며 복합개발의 중요성을 강조했다. 이는 K-스타월드가 단순 공연장을 넘어 주거·업무·여가 기능이 어우러진 공간으로 나아가야 한다는 우리 비전이 세계적 흐름에 부합함을 확인시켜준 의미 있는 조언이었다. 규제를 넘어 세계적 석학들의 지혜까지 더해 사업의 완성도를 높여가고 있다.

-‘기업하기 좋은 도시’를 만들기 위한 구체적인 전략과 성과는.

▶K-스타월드가 문화·관광의 엔진이라면, 첨단·우량기업 유치는 자족도시의 또 다른 심장이다. 기업이 뿌리내릴 수 있는 토양을 만들기 위해 ‘투자유치단’을 중심으로 제도적, 행정적 기반을 촘촘히 다졌다. ‘하남시 기업 투자유치 및 지원에 관한 조례’를 제정하고 기업지원센터를 신설해 원스톱 행정을 뒷받침했다. 그 결과 보바스병원, 로저나인 R&D센터, 성원애드피아 등 총 12개 기업이 하남을 새로운 둥지로 택했으며, 약 8179억원의 투자와 2000개의 양질의 일자리를 창출하는 성과를 거뒀다. 특히 오는 30일 착공 예정인 하남시 최초의 종합병원급 연세하남병원은 소아과 등 필수의료 서비스를 제공하며 기업 유치가 곧 시민의 삶의 질 향상으로 직결되는 선순환의 상징이 될 것으로 기대된다.

-기업 유치와 맞물려 ‘교육 도시’ 조성을 강조했다.

▶좋은 기업은 좋은 인재를 원하고, 좋은 인재는 좋은 교육 환경에서 나온다. ‘교육이 최고의 인재 유치 전략’이라는 믿음으로 과감하게 투자했다. 첫째 아이 50만원부터 다섯째 아이 이상 2000만원까지 지급하는 출산장려금과 월 30만원씩 최대 6개월간 지원하는 ‘아빠육아휴직수당’ 등으로 젊은 부모들의 부담을 덜어주고 있다. 매년 5개교를 선정해 1억원 이상을 지원하는 ‘고교학력향상사업’을 통해 학교 간 건전한 경쟁을 유도하고 교육의 상향 평준화를 이뤄냈다. 지원금은 학교 비품이 아닌 오직 학생들의 ‘소프트웨어 역량’을 키우는 데만 쓰도록 했다. 여기에 그치지 않고 ‘자율형 공립고 2.0’(남한고), ‘과학중점학교’(미사강변고), ‘지역연계상생형 특성화고’(하남경영고) 지정 등을 이끌어내며 학교별 특성화 교육의 기틀을 마련했다. 또 누적 9500여 명이 참여한 ‘대학교 캠퍼스 투어’와 1400여 명이 참여한 대기업 현장 체험을 통해 학생들이 꿈의 크기를 키울 수 있도록 도왔다. 결과는 놀라웠다. 2025학년도 대학입시서 서울 주요 10개 대학·의약학 계열 합격자 수가 287명으로, 2년 만에 48%나 급증했다. 이와 함께 오랜 숙원이던 ‘하남교육지원청 신설’ 법안도 국회 법사위를 통과하면서 맞춤형 교육 정책 기반이 마련됐다.

-인재들이 살기 좋은 도시를 위한 교통과 문화 분야에서의 변화는.

▶기업하기 좋은 도시를 위해서는 좋은 인재들이 모여야 하고, 그들이 편안하게 생활할 수 있는 환경이 필수적이다. 기업 활동의 혈맥인 교통망 확충을 위해 기존 5개 광역도로에 더해 3·5·9호선, GTX-D·F 등 5개 지하철 시대를 준비하고 있다. 5호선 배차 간격을 출근 시간대 11분에서 7분대로 줄이고, 3호선 신덕풍역(가칭) 위치를 원도심 가까이 드림환승센터와 연결되도록 기존보다 340m 북측으로 조정하여 시민 편의를 높였다. ‘워라밸’을 중시하는 시대에 맞춰 최고의 휴식 환경을 제공하는 데도 집중했다. 한강을 보며 맨발로 걸을 수 있는 4.9㎞의 ‘미사한강모랫길’을 비롯해 도심 곳곳에 25개의 맨발길을 조성했고, 대표 음악축제인 ‘뮤직 인 더 하남’은 올해 2만6000여 명이 다녀가 관람객 98.8%의 만족도를 기록할 정도로 큰 사랑을 받았다. 거리공연 브랜드인 ‘Stage(스테이지) 하남! 버스킹’도 3년간 9만여 명이 관람하며 생활 문화로 자리 잡았다.

-하남시가 꿈꾸는 궁극적인 미래는.

▶ 결국 우리의 모든 정책은 하나의 목표를 향하고 있다. ‘신뢰의 행정’이라는 씨앗을 심어 ‘기업 유치’라는 줄기를 키우고, ‘최고의 정주 여건’이라는 풍성한 가지를 뻗어 마침내 ‘자족도시’라는 열매를 맺는 것이다. 최근 싱가포르 벤치마킹을 마치고 싱가포르는 가진 땅을 효율적으로 개발해 업무·주거·공연시설이 도시 전체에 잘 배치된 글로벌 우수 사례임을 확인했다. 이번 경험은 K-스타월드, 교산신도시, 캠프 콜번 등 하남시의 대형 과제를 추진하는 데 매우 중요한 참고가 될 것이다. 하남시의 1인당 지역내총생산 즉 GRDP는 약 2900만원으로, 경기도 31개 시·군 중 24위에 머물러 있다. 하남시는 기업 유치와 산업기반 확충을 통해 향후 5년 내 GRDP를 두 배 이상 끌어올리고, 경기도 10위권 진입을 목표로 하고 있다.

하남=박준환 기자