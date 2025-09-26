네이버·네이버파이낸셜·두나무 연결구조 결제·송금·투자·블록체인 네트워크까지 글로벌 금융시장의 판도 바꾸는 청사진

초대형 금융 플랫폼이 탄생한다. 국내 플랫폼 1위 네이버와 세계 가상자산 거래소 3위 두나무가 한 식구가 된다.

두 회사는 스테이블코인 등 빠르게 성장하고 있는 글로벌 가상자산 시장을 ‘정조준’하고 있다. 국내를 넘어 세계 무대에서도 견주어 볼 만한 ‘국가대표급’ 규모와 경쟁력을 갖게 됐다는 평가다.

네이버와 두나무를 필두로, 스테이블코인 시장을 겨냥한 국내 기업들의 ‘합종 연횡’도 확대될 것으로 보인다. 국내 ICT 기업들의 스테이블코인 시장 행보에 본격적으로 가속이 붙게 됐다.

▶핀테크 ‘빅딜’…금융 인프라 재편 ‘막강 시너지’= 26일 ICT 업계에 따르면, 네이버는 자회사인 네이버파이낸셜을 통해 두나무를 완전 자회사로 편입하기 위한 포괄적 주식교환을 추진 중이다. 이르면 10월 각 사 이사회에서 관련 안건을 올릴 계획이다.

주식 교환이 마무리되면 두나무는 네이버파이낸셜의 100% 자회사로 편입된다. 모회사 네이버, 자회사 네이버파이낸셜, 손자회사 두나무로 이어지는 구조다.

두 회사의 주요 서비스인 네이버페이와 업비트는 각 법인이 별도로 운영할 것으로 전해진다. 두나무는 주식교환 이후에도 공동창업자인 송치형 두나무 회장(지분율 25.5%)과 김형년 부회장(13.1%) 등이 경영을 이어갈 것으로 보인다.

업계에선 두 회사의 만남을 핀테크 시장의 공룡급 ‘빅딜’로 평가하고 있다. 국내 1위 플랫폼 기업과 세계 3위 가상자산 거래소의 결합은 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 규모의 ‘팀코리아’ 탄생이라는 데 의미가 있다는 평가다.

실제 두 회사는 페이팔, 비자, 마스터카드 등 글로벌 기업이 구축해 놓은 기존 글로벌 금융 인프라를 대체해 세계 시장의 금융 판도를 바꾼다는 청사진을 그리고 있다. 특히 서비스, 국가 제약이 없는 스테이블코인의 등장으로 세계적으로 금융 인프라 전반이 본격적으로 재편되고 있는 점에 주목했다.

금융 인프라의 ‘지각변동’이 시작된 시점에, 두 기업은 원화 스테이블코인 생태계를 구현하는데 주력한다.

막강한 시너지도 예상된다. 두나무의 블록체인 기술에 네이버파이낸셜의 간편결제망, 네이버의 이커머스 기반이 시너지를 발휘해 강력한 원화 스테이블 코인 생태계를 구현할 수 있기 때문이다. 구체적인 협력은 네이버페이가 원화 스테이블코인을 발행하면 두나무가 블록체인 기술 측면에서 돕고, 업비트가 이를 상장·유통하는 형태가 될 것으로 보인다.

스테이블코인 사업 협력에서 더 나아가 결제, 송금, 투자, 블록체인 네트워크를 아우르는 미래 금융 플랫폼을 구축할 수 있다는 관측도 나온다. 네이버의 인공지능(AI) 역량까지 결합된 ‘슈퍼 플랫폼’이 될 가능성도 점쳐진다.

IT업계 관계자는 “네이버와 업비트가 힘을 합치면 결제, 송금, 투자 그리고 블록체인 네트워크까지 아우르는 블록체인 기반 금융 플랫폼을 구축할 수도 있다”면서 “네이버의 AI 기술까지 더해지면 글로벌 빅테크, 핀테크 전쟁에 등판할 수 있는 IT ‘팀 코리아’가 나올 수 있다”고 내다봤다.

▶카카오, 토스 등 국내 ICT 기업들 ‘스테이블코인’ 본격 드라이브= 네이버, 두나무의 협력을 분기점으로, 국내 금융, ICT 기업들은 스테이블코인 사업 경쟁도 뜨거워질 것으로 보인다.

국내 주요 ICT 기업들은 일찌감치 스테이블코인 사업 준비에 시동을 건 상태다.

대표적으로 카카오 그룹은 카카오·페이·뱅크 계열사가 스테이블코인 태스크포스(TF)를 꾸리고 전사 차원의 전략 구상에 나섰다. 플랫폼·결제·수탁까지 스테이블코인 사업에 유리한 핵심 관련 계열사들을 보유하고 있는 만큼, 적극적으로 대응에 나설 것으로 보인다. 카카오 그룹은 정신아 카카오 대표, 신원근 카카오페이 대표, 윤호영 카카오뱅크 대표가 멤버로 직접 참석해 매주 회의를 개최, 미래 먹거리로 스테이블코인 사업에 힘을 싣고 있다.

토스도 스테이블 코인 TF를 꾸리고 사업 검토를 본격화했다. 김규하 토스 최고사업책임자(CBO)를 중심으로 운영되는 스테이블 코인 TF에는 토스의 금융 계열사 3곳이 참여한다.

이외 NHN의 핀테크 부문 계열사 NHN KCP도 최근 스테이블코인 상표권을 연이어 출원하고 사업 채비에 나서고 있다. 원화 스테이블코인을 염두에 둔 ‘NSKRW’·‘NSKOR’·‘KRWPS’·‘NSKOR’ 등을 출원했고, 지난달 말에는 달러 스테이블코인 관련 상표권인 ‘USDW’를 추가로 출원했다.

