비스터 컬렉션 VIP 패스 등록 최대 10% 할인, 10유로 상당 쿠폰 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스뱅크가 유럽 대표 럭셔리 아울렛 브랜드 비스터 컬렉션과 함께 이달 27일부터 10월 19일까지 22일간 대고객 특별 프로모션을 진행한다고 26일 밝혔다. 이번 이벤트는 유럽 전역 9개 빌리지에서 열린다.

비스터 컬렉션은 럭셔리 패션은 물론 식음료, 문화 체험까지 즐길 수 있는 유럽의 대표적인 프리미엄 아울렛이다. 파리, 밀라노, 런던 등 주요 도시에 위치해 있다.

이벤트에 참여한 토스뱅크 고객들에게는 유럽 9개 빌리지 전역에서 VIP 패스가 적용된다. 쇼핑시 추가 10% 할인 혜택과 함께 최대 10유로 상당의 음료와 간식 쿠폰을 제공한다.

파리와 더블린, 뮌헨, 프랑크푸르트, 브뤼셀 빌리지를 방문하는 고객이라면 각 빌리지 컨시어지에서 핸즈프리 쇼핑도 즐길 수 있다. 프랑크푸르트와 뮌헨, 밀라노 빌리지를 방문한 고객에게는 무료 셔틀버스인 ‘쇼핑 익스프레스’도 제공된다. 전용 프로모션 코드를 입력해 예약할 수 있다.

참여 방법은 비스터 컬렉션 온라인 사이트 내 토스뱅크 전용 페이지에서 VIP 패스를 등록하기만 하면 된다. eWallet에 QR코드를 저장하면 현장에서 곧바로 이용 가능하다. 쇼핑 할인은 매장에서 QR코드 제시만으로 적용된다.

토스뱅크 관계자는 “이어지는 황금연휴 속 유럽 여행을 계획한 고객들에겐 ‘역시 토스뱅크’라는 가치를 전할 것으로 전망한다”며 “내 여행을 더욱 특별하게 만드는 소비가 될 수 있도록 토스뱅크 고객만의 프리미엄 혜택으로 화답할 예정”이라고 말했다.