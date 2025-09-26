‘대홍 크리에이티브 어워드(DCA)’ 개최 국내외 대학생 3700여명 참가 1310편 출품 크러시 풀오픈캔 직관 체험 아이디어 높은 점수

[헤럴드경제=김현일 기자] 대홍기획이 주최한 제42회 ‘대홍 크리에이티브 어워드(이하 DCA)’의 대상작으로 롯데칠성음료 맥주 브랜드 크러시의 ‘Kool ME, Heal ME’가 선정됐다.

26일 대홍기획에 따르면 올해 DCA는 국내외 대학생 3700여 명이 참가해 1310편의 작품을 출품하며 치열한 경합을 벌였다.

대상(그랑프리)을 받은 작품은 크러시의 풀오픈캔 제품 특성을 직관적으로 체험할 수 있는 옥외광고 아이디어로 높은 점수를 받았다.

이 밖에도 금상 4편, 은상 4편이 수상작으로 선정돼 총 9개 팀에 2100만 원의 상금이 수여됐다. 특히 올해는 칸 라이언즈 심사위원 경력을 가진 외부 전문가를 심사위원으로 초빙해 심사의 전문성과 공정성을 한층 강화했다고 설명했다.

이번 DCA의 5개 카테고리 중 가장 높은 출품 비중을 차지한 분야는 온오프라인 고객 경험 아이디어(Experience)로, 전체 출품작의 40.7%를 기록했다.

이어 소비자 상호작용을 유도하는 ‘Outdoor Activation’까지 포함하면 전체 출품작의 52.6%가 고객 경험과 체험 중심의 마케팅 아이디어였다.

대홍기획은 단순히 광고를 보는 것을 넘어 직접 경험하고 참여하는 마케팅에 관심이 높다는 것을 보여준다고 설명했다.

김덕희 대홍기획 대표이사는 “이번 DCA는 AI, 고객경험 등 새로운 변화의 가능성을 확인할 수 있는 자리였다”며 “생각과 기술이 만나는 지점에서 한계를 뛰어넘겠다는 대홍기획의 비전 ‘Thinknology’처럼 여러분의 아이디어 또한 세상을 움직이는 힘이 되길 기대한다”고 전했다.