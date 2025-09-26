[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국도로공사는 국토교통인재개발원과 지난 25일 공사 인재개발원에서 ‘제14회 국토교통 HRD 콘테스트’를 개최했다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 국토교통부와 17개 산하기관의 교육담당 부서장 등 약 105명이 참석해 ▷전문직무 교육운영 사례 ▷AI 활용 교육운영 ▷여성 인재 양성 과정 ▷임직원 재교육 과정 등의 교육훈련 성과를 공유했으며, 이중 우수 사례 4건에 대한 발표 및 시상식도 진행됐다.

국가철도공단은 현장 안전 점검자를 액션러닝 방식으로 육성하는 사례인 ‘인공지능(AI) 기반 문제 중심 학습으로 사고율 제로에 도전하다’로 최우수상을 수상했다.

한국도로공사는 현장근무 직원 교육을 체험 중심으로 전환하고 이를 민간 부문으로 확대 적용하는 ‘교육이 바꾸는 길, 모든 도로에 안전을 심다’를 발표해 우수상을 받았으며, 국토교통 HRD 교류·협력 사업 전반에 대한 높은 기여를 인정받아 국토교통부 장관 표창을 수상했다.

김은경 국토교통인재개발원 원장은 “기관 간 협력 기반을 공고히 하고 국토교통 HRD 분야 역량을 강화해 국토교통 인재양성의 미래를 선도하겠다”고 말했다.

김형만 한국도로공사 인재개발원 원장은 “이번 행사로 기관별로 축적된 경험과 역량을 공유해 시대의 변화를 반영하는 공공교육 체계를 다지는 계기가 됐다”고 말했다.