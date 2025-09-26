목포 항구축제서 소상공인을 위한 부스 운영 지역 축제와 상권을 연계한 프로그램 강화

[헤럴드경제=박혜림 기자] 카카오가 지역사회와 함께 소상공인 상생에 나섰다.

카카오는 26일부터 오는 28일까지 전남 목포시에서 열리는 ‘목포항구축제’에 참여해 소상공인 지원을 위한 ‘프로젝트 단골- 지역상권 활성화 캠페인’을 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 카카오를 비롯해 카카오페이·카카오뱅크 등 그룹사도 참여했다. 축제 현장에 ‘프로젝트 단골’ 부스를 열고, 디지털 전환·금융·마케팅을 아우르는 소상공인 상생 프로그램 사업 취지와 성과를 소개했다.

목포 지역에서는 지난 8월부터 지원 사업을 시작했다. 동부시장, 청호시장, 자유시장, 원도심 상점가 등 4개 상권을 대상으로 디지털 전환 1:1 맞춤 교육, 마케팅 및 카카오톡 채널 메시지 발송 지원금 등을 제공하고 있다.

올해부터는 지역 축제와 상권을 연결하는 무료 셔틀버스 ‘단골버스’를 새롭게 도입했다. 목포역을 출발해 지원 대상 상권 4곳을 연결하며, 축제기간에는 축제 현장까지 확대 운영해 더 많은 방문객이 상권을 찾도록 돕는다. 이용객에게는 프로젝트 단골 한정판 굿즈와 온누리상품권을 제공해, 방문이 곧 소비로 이어지도록 했다.

또 각 상권에서는 대표 톡채널을 추가하면 선물을 증정하는 ‘단골데이’ 이벤트를 운영해, 상권 홍보와 방문객 참여 확대를 지원한다.

부스는 방문객이 상생 활동을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다. 목포 상권 지도와 지역 사장님의 이야기를 담은 스토리월과 참여형 게임으로 지역 상권을 알린다. 또 현장 기기를 통해 기부 플랫폼 ‘카카오같이가치’에 소상공인 응원 댓글을 남기면, 카카오가 댓글 1건 당 1000원을 기부하는 프로그램도 운영된다. 온라인에서도 누구나 참여할 수 있으며, 모인 기부금은 (사)함께만드는세상에 전달돼 지역 소상공인 지원에 쓰인다.

카카오뱅크는 소상공인 대상 금융 지원 프로그램을 소개하며 대출 보증료 부담 완화와 사업자 특화 서비스를 알린다. 카카오페이는 온∙오프라인 판로 지원 및 온라인 홍보, 사업역량강화 교육 등으로 소상공인을 지원하는 ‘오래오래 함께가게’를 소개하며, 260여 개 브랜드와 약 25만 명의 고객을 연결해온 경험을 공유한다.

권대열 카카오 CA협의체 ESG 위원장은 “이번 캠페인은 지역의 특색을 살린 맞춤형 상생 프로그램이라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 소상공인의 디지털 전환과 성장을 돕고, 지역 경제에 실질적인 기여를 할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, ‘프로젝트 단골’은 카카오가 2022년부터 전통시장과 상점가를 대상으로 디지털 전환을 지원해온 소상공인 상생 프로그램이다. 올해부터는 지원 범위를 ‘시·군·구’ 단위로 확대하며, 전국 9개 지역, 30여 개 상권을 지원한다.