- ‘2025 글로벌 기계기술 포럼’ 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST) 산하 한국기계연구원은 26일 국회도서관 대강당에서 ‘2025 글로벌 기계기술 포럼’을 개최했다. 데니스 홍 UCLA 교수 등 세계 석학과 산업계 리더들이 한자리에 모여 AI·로봇의 최신 동향과 향후 전략을 공유했다.

인공지능과 로봇공학의 융합은 자동화를 넘어 제조·물류·돌봄·서비스 등 다양한 현장에서 인간과 협업하며 실질적 가치를 창출하는 미래형 동반자를 현실로 만들고 있다. 세계 각국은 감각·인지·정밀 동작·자율학습이 결합된 차세대 휴머노이드 개발에 속도를 내는 추세다. 이번 포럼은 이러한 휴머노이드 AI·로봇 기술의 글로벌 흐름과 국내 대응 전략을 집중적으로 조명했다.

기조연설은 미국 UCLA 기계항공학과 데니스 홍 교수가 맡아 ‘AI for Robotics and Robotics for AI’를 주제로 로봇 AI의 의미를 고찰했다. 이어지는 발표 세션에서는 캐나다 고등연구소(CIFAR) AI 소장이자 몬트리올 대학교 교수인 글렌 버세스가 ‘범용 작업 로봇을 위한 여정’을 주제로 로봇 제어 솔루션 연구 현황 및 자율 학습 수행 방법에 대해 소개했다.

김진오 한국로봇산업협회장이 ‘로봇 역할에 대한 이해와 발전 방향, 그리고 로봇산업의 중요성’을 주제로 발표했다. 류석현 한국기계연구원장은 기계연의 AI 휴머노이드 로봇 발전 전략을 제시했다.

이어 김정 한국로봇학회 회장(KAIST 기계공학과 교수)을 좌장으로 데니스 홍 교수, 글렌 버세스 교수, 김진오 회장, 류석현 원장이 참여하는 패널 토론이 진행됐다. 패널들은 AI 기술의 중요성이 급격히 커짐에 따라 휴머노이드 로봇 등 차세대 기계기술이 국가 경쟁력과 산업 혁신에 미칠 잠재적 영향이 크다는 점에 공감하며, 이를 뒷받침할 정책적 지원과 기술혁신을 위한 연구 환경 조성의 필요성에 대해서도 논의했다.

구혁채 과학기술정보통신부 제1차관은 “휴머노이드 로봇은 인공지능과 결합해 국가 경쟁력과 사회적 가치를 동시에 창출할 핵심 기술”이라며 “과기정통부는 산·학·연 연구자들의 협력과 인프라 구축을 바탕으로 휴머노이드 기술의 현실화를 이끌겠다”고 밝혔다.

류석현 원장은 “AI·로봇·기계기술의 융합을 통한 차세대 혁신이 미래 산업의 패러다임을 바꿀 것”이라며 “이번 포럼이 AI 휴머노이드 시대를 앞당기고, 우리나라 기계기술의 글로벌 리더십을 강화하는 전환점이 되길 바란다”고 말했다.