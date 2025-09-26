[헤럴드경제=김성훈 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 사형제가 폐지된 미국 수도 워싱턴DC에서 사형제를 부활시키겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 백악관 집무실에서 이 같은 내용의 각서에 서명한 뒤 “이는 워싱턴에서 사람을 죽인 자에게 적용된다”고 말했다.

백악관 관계자는 이 각서가 “사건의 증거와 사실이 사형이 적용돼야 한다는 점을 나타낼 경우 사형을 완전히 시행하도록 지시하는 것”이라고 설명했다.

서명식에 함께한 팸 본디 법무장관은 “워싱턴뿐 아니라 미국 전역에서 사형을 추진하고 있다”고 말했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이와 관련 “워싱턴에서 1980년대에 폐지된 사형을 부활시키기 위한 각서에 서명했다”며 “대통령이 실제 이 지역에 사형을 다시 도입할 수 있을지는 불분명하다”고 해설했다.

찰리 커크 암살로 불 붙은 사형제 논란…美는 세계 5위 사형 집행국

미국에서는 트럼프 대통령 지지 운동에 앞장 선 청년 우파 활동가 찰리 커크의 암살 사건을 계기로 사형 제도가 다시 주목받고 있다. 트럼프 대통령은 용의자 타일러 로빈슨(22)에 대해 “사형 선고가 필요하다”고 말하기도 했다.

전 세계적으로 70% 이상의 국가가 사형제를 폐지한 가운데, 미국은 2024년 기준 이란·사우디아라비아·이라크·북한에 이어 세계에서 다섯 번째로 많은 사형을 집행하는 국가다.

다만 주별로 다르다. 미국 내 51개 주 중 27개주에서 사형제도를 법적으로 유지하고 있고, 나머지 23개 주와 컬럼비아 특별구는 사형을 폐지했다. 다만 사형제를 유지 중인 27개주 중 캘리포니아와 펜실베이니아, 오리건, 오하이오는 4개주는 주지사 명령에 따라 사형 집행이 중단된 상태다.

미국에선 사형제도가 합헌으로 인정된 1976년 이후 1637건의 사형이 집행됐다. 사형 집행이 많은 순으로 보면, 텍사스주 595건, 오클라호마주 128건, 플로리다주 117건이다.