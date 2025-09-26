지상 최고 28층·4개동, 총 443세대 아파트 242가구·오피스텔 189실 일반분양 29일 특별공급으로 청약 일정 시작

[헤럴드경제=김희량 기자] HDC현대산업개발이 26일 상봉 센트럴 아이파크 견본주택을 열고 본격적인 분양에 나선다고 이날 밝혔다.

해당 단지는 서울시 중랑구 망우동 506-1번지 일대에 지하 7층~지상 최고 28층, 공동주택 2개동, 오피스텔 2개 동 규모로 들어선다. 총 세대수는 443세대로 아파트 254세대, 오피스텔 189실이다. 아파트 전용면적별 세대수는 ▷84㎡A 48가구 ▷84㎡B 50가구 ▷84㎡C 52가구 ▷84㎡D 52가구 ▷84㎡E 52가구이며 오피스텔은 ▷84㎡OA 95실 ▷84㎡OA-1 49실 ▷84㎡OB 45실이다. 이 중 상생주택 12가구를 제외한 아파트 242가구, 오피스텔 189실이 일반분양 대상이다.

상봉 센트럴 아이파크는 전 세대 남향 위주 배치로 거실 2면을 개방해 채광과 통풍, 일조량을 극대화했다. 커뮤니티 시설에는 골프연습장(스크린골프), 피트니스, 키즈존, 맘스라운지, 시니어라운지 등이 들어선다.

또 반경 약 300미터(m) 부근에 경의중앙선과 경춘선이 지나는 망우역이 있다. 인근의 상봉역에는 수도권광역급행철도(GTX)-B노선과 복합환승센터도 건립이 예정돼 광역교통망도 갖출 전망이다. 반경 약 1km 내에는 망우초, 상봉중, 혜원여고, 신현고를 비롯한 교육시설이 있다.

코스트코, 홈플러스, 엔터식스 등 대형 상업시설을 중심으로 형성된 상권도 도보로 이용가능하다. 중랑아트센터, 중랑구립면목정보도서관, 중랑문화체육관과 같이 문화시설도 편리하게 누릴 수 있다. 또한 봉화산, 중랑캠핑숲, 용마공원, 중랑천 등 녹지도 인근에 있어 쾌적한 주거환경을 갖추고 있다.

상봉 센트럴 아이파크의 청약은 아파트 기준 이달 29일 특별공급, 30일 1순위, 10월 1일 2순위 순으로 진행된다. 당첨자 발표일은 10월 14일이며 정당계약은 27일~29일 사이 진행된다. 오피스텔 청약도 10월 1일 진행되며 13일 당첨자를 발표한다. 정당계약은 같은 달 16일~17일 사이 진행한다.