[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 송파구(구청장 서강석·사진)가 오는 10월 22일 오후 2시 구청 대강당에서 ‘건강증진 명사 특강’을 개최한다고 밝혔다.

먼저, 1부는 서울아산병원 내분비내과장이자 당뇨병센터 소장인 고은희 교수가 강사로 나선다. ‘누구나 쉽게 하는 당뇨병 관리법’을 주제로 건강한 식습관·신체활동·약물치료 등 누구나 쉽게 이해하고 실천할 수 있는 당뇨병 관리를 위한 구체적인 방법을 안내한다.

2부 강연은 ‘최신 비만약물 바로 알기’를 주제로 중앙대학교병원 가정의학과 김정하 교수가 진행한다. 최근 건강 분야 핫 이슈로 떠오른 ‘삭센다’, ‘위고비’ 등 일명 ‘비만치료제’에 대해 알기 쉽게 설명하고, 올바른 비만 약물치료 방법을 제시한다.

각 강연 후에는 질의응답 시간을 통해 건강에 대한 고민과 궁금증을 해소하는 시간을 마련할 예정이다.

서강석 송파구청장은 “건강정보에 대해 올바르게 알고 실천하는 것이 중요하다. 최신 건강 트렌드에 맞는 특강을 준비했으니, 많은 참여와 관심을 바란다”며, “앞으로도 구민 건강증진을 위한 다양한 시책을 마련해 구민 누구나 건강한 삶을 누릴 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.