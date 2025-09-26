10월 18~19일 진행

[헤럴드경제=신동윤 기자] 빗썸이 뮤직 페스티벌 ‘매들리 메들리(MADLY MEDLEY)’의 단독 메인 타이틀 스폰서로 참여한다고 26일 밝혔다.

이번 페스티벌은 오는 10월 18~19일 인천 파라다이스시티에서 열리며, 공식 명칭은 ‘빗썸나눔 뮤직 페스티벌 - 매들리 메들리’로 진행된다.

‘빗썸나눔 뮤직 페스티벌 - 매들리 메들리’는 가수 지드래곤과 태연이 헤드라이너로 참여하며, K팝, 인디, 힙합, 트로트 등 장르를 넘나드는 다채로운 아티스트 라인업으로 구성됐다.

‘음악을 사랑하는 모든 사람들을 위한 페스티벌’을 슬로건으로 내세운 이번 페스티벌은 다양한 장르를 대표하는 아티스트들이 대거 출연, 역대급 공연이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

빗썸은 관람객이 참여하면 자연스럽게 기부로 연결되는 연말 기부 캠페인을 페스티벌에서 진행하며, 동시에 다양한 현장 이벤트를 통해 관람객들이 축제를 즐길 수 있도록 할 예정이다.

빗썸 관계자는 “이번 페스티벌은 단순한 공연을 넘어 참여형 기부 캠페인까지 포함된 특별한 자리“라며 ”빗썸은 앞으로도 고객 성원에 보답하며, 다양한 문화와 사회적 가치를 함께 만들어가는 활동을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.