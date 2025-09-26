[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 인도 IT의 메카로 꼽히는 뭄바이에서 최신 ‘AI 홈’을 소개했다고 26일 밝혔다.

삼성전자는 지난 24일(현지시간) 인도 뭄바이의 플래그십 스토어 삼성 반드라 쿨라 콤플렉스에서 ‘AI 홈-미래 일상을 현실로’를 주제로, 삼성 AI홈의 차별화된 고객 경험을 현지 시장에 선보였다. 이날 행사에는 현지 주요 미디어와 거래선 100여명이 참석했다.

삼성전자는 AI 홈 전략을 공유하고 ▷모바일 제품의 ‘갤럭시 AI’ ▷영상 디스플레이 제품의 ‘비전 AI’ ▷가전 제품의 ‘비스포크 AI’를 각각 소개했다. 아울러 이들 AI 기술이 탑재된 다양한 신제품과 AI 홈 시나리오를 체험할 수 있는 기회를 제공했다.

박종범 삼성전자 서남아총괄 부사장은 “미래의 일상을 현실화한 삼성 AI 홈은 인도 가정에 더 건강하고 안전한 일상을 제공할 것”이라며 “인도 내 3개의 R&D 센터가 삼성의 AI 혁신을 인도 시장에 확산하는 데 기여하고 있다”고 강조했다.