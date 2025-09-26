百 체인 ‘메트로’와 협업

[헤럴드경제=전새날 기자] 신세계인터내셔날은 싱가포르에 글로벌 첫 팝업스토어를 열었다고 26일 밝혔다.

팝업 스토어는 이달 25일부터 10월 5일까지 오차드로드의 파라곤 쇼핑몰 중앙광장에서 열린다. 약 100평 규모다.

스튜디오톰보이를 비롯해 보브, 맨온더분, 비디비치, 자주, 로우로우 등 자사 패션, 뷰티, 라이프 부문의 6개 브랜드가 참여한다. 신세계인터내셔날은 이번 팝업스토어를 통해 싱가포르에 자사 브랜드를 적극 홍보하고 글로벌 인지도를 쌓아 나갈 계획이다.

이번 행사를 위해 신세계인터내셔날은 싱가포르 유명 백화점 체인 ‘메트로’와 손잡았다. 메트로 백화점은 싱가포르 내 2개 매장과 인도네시아 전역에 17개 백화점을 운영 중인 동남아시아 대표 백화점이다.

팝업스토어 내에서는 현지 아티스트와 협업한 한정판 제품부터 K-뷰티 메이크업쇼, 주재범 작가의 작품 전시 등을 만나볼 수 있다.

먼저 스튜디오톰보이는 싱가포르 유명 디자인 크루 펑크 스튜디오와 협업한 한정판 실크스크린 프린팅 협업 티셔츠를 선보인다. 싱가포르 페라나칸 타일과 꽃무늬에서 영감을 받은 전통 문양을 강렬한 그래픽으로 표현한 것이 특징이다. 제품과 함께 엄선한 펑크 스튜디오의 작품 전시와 판매도 진행한다.

여성복 보브는 미국의 천재 예술가 장 미쉘 바스키아와 협업한 바스키아 컬렉션과 현지 고객 취향과 트렌드에 맞춘 특별한 상품들을 제안한다. 자주는 라운지웨어부터 바디 및 배쓰 용품 등의 다양한 라이프스타일 상품을 판매한다. 최근 글로벌 시장에 맞춰 리브랜딩을 단행한 비디비치는 전속 메이크업 아티스트가 직접 현장을 방문해 하루 2차례씩 K-뷰티 화장법을 소개하는 메이크업쇼를 진행한다.

특별 고객 행사도 준비했다. 팝업 스토어를 방문해 제품을 구매하는 고객에게 한정판 포켓 폴더블 쇼핑백을 선착순 증정한다. 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 한국 왕복 비즈니스 항공권과 서울 및 싱가포르 호텔 숙박권 등 사은품을 제공할 예정이다. 현장에서는 실크스크린 프린팅을 직접 체험해볼 수 있는 이벤트도 마련했다.

신세계인터내셔날 싱가포르 팝업스토어에서 선보이는 모든 제품들은 올해 말까지 메트로 백화점 공식 온라인몰을 통해 동시 판매한다. 11월 2일까지 메트로 백화점 내에 마련된 별도의 팝업 공간을 통해서도 만나볼 수 있다.

신세계인터내셔날 관계자는 “단순히 제품 판매를 위한 매장 대신 현지 기업과의 협업을 통해 양국의 콘텐츠와 문화를 교류할 수 있는 특별한 매장으로 구성했다”라며 “앞으로도 K-패션과 K-뷰티를 더욱 적극적으로 알릴 수 있는 다양한 행사를 기획하며 글로벌 시장 공략에 나설 것”이라고 말했다.