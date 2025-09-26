산업부, 추석 앞두고 모빌리티용 수소 수급 동향 점검

[헤럴드경제=배문숙 기자] 올해 1~8월 자동차 수소 소비가 수소 버스 보급 확대로 전년 동기간대비 70%가량이 증가한 것으로 집계됐다.

산업통상자원부는 26일 서울 센터포인트 광화문에서 박덕열 수소경제정책관 주재로 ‘2025년 제3차 모빌리티용 수소 수급 협의체’ 회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의는 관계부처(산업·환경·국토부), 지자체(인천·경기·전북·부산·충남·강원·충북·대구·경북), 수소유통·안전·진흥 전담기관 (석유관리원·가스안전공사·수소연합), 수소공급기관 및 수요기관 등이 참석한 가운데 추석 연휴 대비 수급 상황을 점검하는 한편 연내 수송용 수소 수급 전망을 공유하기 위해 마련됐다.

환경부에서 올해 수소차 및 충전소 보급 실적·계획를 발표하고 참석지자체들은 주요 지자체별 수소버스 및 충전소 보급 실적·계획을 공유했다. 산업부는 모빌리티용 수소 수급 전망 (9~12월)을, 석유관리원은 추석 연휴 기관 수급관리 계획을 각각 발표했다.

산업부에 따르면 수소 버스 보급 확대 등의 영향으로 올해 들어 8월까지 수송용 수소 소비량이 전년 같은 기간보다 약 70% 증가한 9298톤을 기록해 2024년 연간 소비량(9198톤)을 이미 넘어섰다.

산업부는 올해 정부의 수소차 보급 계획을 기준으로 9∼12월 수송용 수소 최대 수요를 약 8800톤으로 예상했다. 이어 공급 능력은 이보다 약 2200톤 많은 1만1000톤 수준으로 안정적 수급 운영이 가능할 것으로 전망했다.

수소유통전담기관인 석유관리원은 추석 연휴 기간 중 수급관리를 위해 수급대응반을 구성, 수소 공급시설 및 충전소에 대한 일일 모니터링을 실시키로 했다. 또 수소유통정보시스템(Hying)을 통해 고속도로, 나들목 인근 및 버스 충전소 등 중점 충전소의 휴무 계획과 인근 대체충전소 위치를 사전 안내할 예정이다.

박덕열 수소경제정책관은 “추석 연휴 중 설비 고장 등으로 수소차 충전에 불편이 없도록 관련 기관과 업계가 사전 설비 점검을 해달라”고 주문하면서 “정부도 안정적 수급 관리를 위해 수급 상황을 면밀히 모니터링하는 한편 관련 업계, 지자체 및 관계 부처와 긴밀히 소통하겠다”고 말했다.