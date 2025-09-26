스태커스 대표 내달 17일 머니페스타서 강연

“金 적정가 역사적 경험에 기대 계산 가능”

美 부채 부담·달러 패권 약화, 金 가격 더 밀어 올려

10월 17일 ‘헤럴드머니페스타 2025’에서 강연

‘부(富)의 세계’에 도달하는 가장 빠르면서도 안전한 길을 안내하는 ‘헤럴드머니페스타 2025 – 웰스 내비게이션(Wealth Navigation)’이 오는 10월 16~17일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 열립니다. 주식·부동산·금융상품·절세·가상자산·연금 등 재테크와 관련한 모든 정보를 총망라, 맞춤형 투자 전략을 제공합니다. 헤럴드경제는 ‘부’를 향한 본격적인 길 안내에 앞서, 연사로 나설 전문가들이 제시하는 투자 성공 비법과 관련 인사이트를 미리 엿보고자 합니다. <편집자주>

조규원 스태커스 대표. [스태커스 제공]
[헤럴드경제=신동윤 기자] “역사적으로 살펴봤을 때 금(金)이란 자산의 상승 사이클은 9~13년, 평균적으론 10.8년 정도입니다. 금 가격 상승 사이클은 후반기로 갈수록 가속도가 붙었던 과거를 돌아본다면, 지난 2019년부터 시작된 금 가격 상승 곡선 기울기가 더 가팔라질 가능성이 높습니다.”

‘금·은 투자 전문가’로 활약 중인 조규원 스태커스 대표에게 연일 사상 최고치를 돌파하고 있는 ‘금 투자’에 대한 조언을 들었다. 그는 10월 16~17일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열리는 헤럴드머니페스타 2025에서 둘째 날 ‘금의 슈퍼사이클이 온다. 나만 알고 싶은 구매 꿀팁까지’를 주제로 강연한다.

그는 “최근 전개 중인 금 가격 상승 사이클이 완료될 것으로 예상되는 2030년쯤엔 금 한 돈(3.75g) 가격이 300만원 수준까지 오르는 게 자연스러운 흐름”이라고 진단했다. 한국거래소에 따르면 ‘KRX 금시장’에서 지난 25일 종가 기준 금 한 돈 가격은 63만2438원을 기록했다.

그는 이 같은 예상치가 막연한 ‘기대감’ 만에 기댄 무의미한 숫자가 아니라 ‘역사적 경험’에 근거한 계산에 따른 수치라고 했다. 과거 여러 차례 발생했던 금 가격 폭등기의 공통점은 금의 가격이 결국 패권 국가가 발행한 기축통화의 화폐량까지 올라간다는 게 박 대표의 설명이다.

박 대표가 설명한 금의 적정 가치는 본원 통화량을 금의 양으로 나눈 값이다. 그는 “현재 미국의 본원 통화량이 5조6000억달러 수준이고, 미국이 보유한 금의 양이 8133톤”이라며 “금의 적정 가치는 온스당 약 2만1000달러란 계산이 나온다. 이 법칙은 고대 아테네부터 프랑스·스페인 제국, 독일 바이마르공화국까지 한 번도 틀린 적이 없다”고 강조했다.

금 투자 전략서 ‘골드플레이션’의 저자인 조 대표는 현재 구독자 10만명 규모의 유튜브 채널 ‘투스텝’을 운영하면서 금·은 등 주요 대체투자 자산에 대한 투자 인사이트를 공유 중이다.

조 대표는 현재 상황을 ‘불환화폐(금 등 실물 자산과 교환 없이 발행 주체의 신용으로 가치가 유지되는 화폐)’의 시대가 정점을 지나 막바지를 향하기 시작하면서, 다시금 ‘태환화폐(금 등 실물 자산을 일정 비율로 교환할 수 있는 화폐)’의 시대로 넘어가기 전 단계라고도 봤다. 그는 “코로나19 팬데믹 등을 계기로 글로벌 양적 완화가 무제한적으로 시행되면서 시중에 미국 달러 등 너무 많은 화폐량이 발행-유통되며 가치와 신뢰가 함께 저하하는 상황”이라며 “‘트리거(결정적 계기)’로 인해 불환화폐의 존립 근거인 ‘신뢰’가 무너지게 될 경우 유동성 규모만큼 금 가격이 폭등했던 역사 속 경험이 현실에서 나타날 수 있다”고 덧붙였다.

조 대표는 미국 달러에 대한 시장 참가자들의 신뢰를 약화하는 첫 번째 요인으로 천문학적 규모의 미 정부 부채 부담을 꼽았다. 이미 미국의 총부채는 37조달러를 넘어섰고, 1년 전 연간 2000억달러에 불과했던 이자 비용은 최고 1조달러를 넘어섰다.

지난 7월 미 의회를 통과한 ‘지니어스법(GENIUS Act)’을 통해 스테이블코인 발행 시 달러 혹은 단기 국채 등 준비금을 1대1 비율로 보유하는 것을 의무화한 것은 미 부채 문제를 당장 완화할 수 있는 ‘신의 한 수’라는 게 박 대표의 평가다. 단기적으론 달러 강세 요인인 만큼 금 가격의 발목을 잡은 요인이 될 수 있단 설명이다. 다만, 박 대표는 “중장기적으로 미국 달러 자체의 위상이 하락하는 마당에, 달러를 담보로 한 스테이블코인 발행이 근본적으로 달러 위상을 제고하는 수단이 되기 힘들다”면서 “금 가격 상승이란 큰 물결은 거스르기 힘들 것”이라고 주장했다.

미국 도널드 트럼프 대통령의 상호관세 부과를 앞두고 안전자산 선호 현상이 높아지는 가운데 31일(현지시간) 미국 뉴욕시장에서 금 현물 가격 한 때 온스당 3160달러(약 466만 원)까지 오르며 또다시 최고치를 경신했다. 1일 오전 서울 종로구 한국금거래소에서 직원이 골드바 제품을 선보이고 있다. 임세준 기자
미국 달러의 ‘독립성’ 침해 문제도 결과적으론 금 가격 상승으로 이어지고 있단 게 박 대표의 설명이다. 그는 “도널드 트럼프 미국 대통령이 미 연방준비제도(Fed·연준) 인사에 영향력을 행사하려는 움직임이 달러 신뢰도를 낮췄단 평가가 나온다”면서 “우크라이나를 전면 침공한 러시아에 대한 제재 수단으로 ‘스위프트(SWIFT, 국제은행간통신협회)’ 퇴출 카드를 꺼내 들며 ‘달러의 정치화’를 투자자에게 확인시켜 준 것도 요인”이라고 꼬집었다.

박 대표는 금 거래에 관심이 큰 개미(소액 개인 투자자)의 경우 ‘KRX 금시장’을 통한 금 현물 투자에 나설 것을 추천하고 나섰다. 금 관련 주식·상장지수펀드(ETF)엔 15.4%의 배당소득세가 부과되지만, KRX 금시장 매매차익은 비과세 혜택이 적용된다는 것이 뚜렷한 장점이란 것이다. 그는 “운용보수가 있는 ETF와 달리 금 현물은 별도의 보유 비용이 없고, 1㎏ 단위로 실물 인출도 가능하다”고 설명했다. 다만, ‘김치 프리미엄(지리적·지정학적 특성상 국내 금 거래 시장이 활성화되지 않아 국제 시세와 괴리가 벌어지는 현상)’에 따른 변동성에 유의해야 한다는 게 박 대표의 지적이다. 국제 금 가격이 상승하는 기간에 오히려 김치 프리미엄이 빠지면서 국내 금 가격은 하락하는 상황이 벌어질 수 있다는 것이다.

한편, 박 대표는 금값 상승기에 금과 함께 주목해야 할 대표 투자 자산으로 은을 꼽았다. 그는 “최근 100년 치 금·은 가격 변동 데이터를 살펴보면 상관관계가 뚜렷하다”면서 “은 시장의 규모가 금 대비 10분의 1 수준에 불과한 만큼, 상승기 수익률은 은이 금 대비 1.5~2배 더 높다”고 강조했다.

이어 “은은 인공지능(AI), 전기차 등 첨단·고도화 산업재로도 활용된다”면서 “최근 5년간 수요가 공급을 앞지르는 현상이 지속됐고, 향후 계속될 것이란 전망을 돌이켜보면 은 역시 매력적인 투자처”라고 말했다.

헤럴드 머니페스타 2025. [안경찬PD]


