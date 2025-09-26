[헤럴드경제=서병기 선임기자]‘개그맨 1호’인 전유성이 폐기흉 악화로 25일 향년 76세의 나이로 별세했다.

급성 폐렴과 코로나19 후유증 등으로 입원 치료를 받아온 전유성은 지난 7월 초 폐기흉 관련 시술을 받았으며, 최근 호흡곤란 증세 등으로 입원을 하며 치료를 받았지만 회복하지 못하고 26일 오후 9시5분께 전북 전주 전북대 병원에서 사망했다.

서라벌예술대학 연극영화과를 졸업한 전유성은 1968년 TBC 동양방송 특채 코미디 작가로 일하다가 코미디언으로 전향했다. 자신은 ‘개그맨’이라는 용어를 처음 사용하며 코미디언이라기 보다는 개그맨으로 불러달라고 했다.

고인은 ‘유머1번지’, ‘쇼 비디오 자키’, ‘개그콘서트’, ‘일요일 일요일 밤에’ 등에 출연하며 남들과는 다른 웃음포인트로 웃음을 선사했다. 필자도 고인을 만날때 마다 느꼈는데, 기상천외함과 보통사람들의 3~4단계가 넘는 유머감각을 지니고 있었다.

그의 기대배반적 유머를 이해못하는 사람은 혹시 ‘기인’이 아닐까 하는 궁금증 같은 것을 가지기도 했지만, 타고난 개그맨이라는 점은 분명하다.

그는 코미디 기획 등 문화 기획에 남다른 재주를 지니고 있는 등 ‘아이디어의 보고’라는 소리를 들어왔다. 동시에 후배 개그 지망생들의 양성과 교육에도 힘써왔다. 올해도 동서대학교에서 코미디 특강을 하기도 했다.

13년전 부산국제코미디페스티벌 명예위원장으로 위촉된 전유성은 올해 부코페에도 책을 쓴 코미디언들이 모아 대화를 나누는 부대행사 ‘코미디 북콘서트’ 아이디어를 직접 내고 직접 진행할 예정이었으나 건강 악화로 불참하면서 후배인 이홍렬이 MC를 맡기도 했다.

고인은 경북 청도와 전북 남원 등 일찌감치 지자체와 코미디 활성화에 대한 협업을 시도하기도 했다. 올봄까지도 남원시 인월면에서 생활하고 있었다.

대한민국방송코미디언협회 김학래 회장은 24일 전주에 있는 병원을 찾아 후배들이 쾌유를 비는 ‘영상 응원 메시지’들을 보여주기도 했다.

대한민국방송코미디언협회는 고인을 희극인장으로 치르기로 하고 장례식장을 서울로 옮기는 것에 대해 논의한 결과 빈소를 서울아산병원에 차렸다.

전유성이 별세하자 많은 선후배 코미디언과 문화예술인들이 그의 죽음을 애도하고 있다.

30년 넘게 친구로 지내온 배우 한지일은 “5개월전 지리산 인월에서 만났을 때 내 걸음걸이가 좋지 않다며 좋은 한의원을 소개해줬다. 2개월전 전주의 전북대병원에 입원했을 때도 전화를 했는데, 곧 퇴원할 거라며 퇴원후 만나자곤 했는데...”라고 끝말을 잇지 못하며 눈물을 글썽거렸다.