[헤럴드경제=고승희 기자] 2000년대 큰 인기를 모은 알앤비(R&B) 듀오 애즈원이 고(故) 이민의 목소리가 담긴 마지막 노래를 낸다.

소속사 브랜뉴뮤직은 오는 30일 애즈원의 마지막 싱글 ‘다만 널 사랑하고 있을 뿐이야’를 발표한다고 25일 밝혔다.

‘다만 널 사랑하고 있을 뿐이야’는 지난달 갑작스레 세상을 떠난 멤버 이민이 생전 녹음한 목소리가 담긴 노래다.

이민의 음성이 담긴 마지막 노래를 내며 소속사에선 싱글 재킷도 각별히 신경썼다. 재킷 아트워크는 이민의 오랜 친구인 가수 리사가 그렸다. 이미지에는 보라색 나비와 함께 ‘네가 있는 곳이 어디든, 행복하길 바란다’는 메시지를 적었다.

브랜뉴뮤직에 따르면 이민을 떠나보내던 날 동료들이 눈물 속에 목격한 ‘보라색 나비’ 일화가 이번 아트워크의 배경이 됐다.

멤버 크리스탈은 “우리의 시작부터 지금까지, 언제나 곁에서 따뜻한 빛이 돼 주신 팬 여러분, 여러분 덕분에 애즈원이라는 이름으로 꿈의 여정을 걸어올 수 있었다”며 “사랑과 응원, 그리고 음악을 통해 우리는 언제나 하나였음을 늘 소중히 간직하겠다”고 했다.

소속사 측은 “많은 분이 음악을 통해 애즈원을 오래도록 기억하고 추억해주시기를 바란다”고 덧붙였다.

이번 음원 수익금의 일부는 이민이 생전 후원하던 동물권 보호단체에 기부된다.