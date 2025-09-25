[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 25일 대구학생문화센터 대공연장에서 ‘대한민국 교육수도 대구’ 선포 10주년 기념식을 개최했다고 25일 밝혔다.

이날 기념식에는 강은희 대구시교육감을 비롯해 김정기 대구시장 권한대행, 이만규 시의회 의장 등 각계 인사와 학생·학부모 등 1300여명이 참석했다.

기념식에서는 지난 10년간 대구 지역 공교육 혁신 성과를 돌아보고 글로벌 교육수도로의 도약을 다짐하는 비전이 공유됐다.

시교육청은 이날 ‘교육 수도, 대구’(The Education Capital, Daegu) 글로벌 엠블럼을 공개하며 세계적 교육도시로 나아가겠다는 의지를 밝혔다.

강은희 교육감은 “오늘 ‘대한민국 교육수도 대구’선포 10주년을 맞아 대구교육공동체와 함께 세계가 주목하는 미래 교육도시 대구를 만드는 새로운 역사를 함께 쓰고 있다“며 ”앞으로 대구교육은 배움으로 사람을 세우고 마음으로 세계를 잇는 ‘글로벌 교육수도 대구’로 당당히 나아가겠다”고 말했다.