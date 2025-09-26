정부공직자윤리위원회 재산공개 김현지 총무비서관 11여억 신고

[헤럴드경제=신대원 기자] 이종석 국가정보원장은 19억9000여만원, 윤창렬 국무조정실장은 24억2000여만원, 황인권 대통령경호처장은 11억8000여만원의 재산을 각각 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 지난 6월 2일부터 7월 1일까지 신분이 변동한 고위공직자 145명의 재산등록 사항을 26일 공개했다.

이재명 정부 출범 이후 신규 재산공개 대상자들과 함께 윤석열 정부에서 근무했던 퇴직자 등이 포함됐다.

이 원장은 본인과 배우자가 보유한 주택연금 보장액을 포함한 17억6000여만원의 예금과 7000여만원의 증권을 신고했다.

윤 실장은 본인 명의의 세종시 반곡동 아파트와 강원도 원주 복합건물, 배우자 명의의 서울 강남구 도곡동 오피스텔 전세임차권 등 21억4000여만원의 부동산을 등록했다.

2억8000여만원의 예금과 1400여만원의 증권도 보유했다.

황 처장은 2600여만원 상당의 전남 보성군 회천면 일대 전답·대지와 5억4000여만원 상당의 본인과 배우자 명의의 서울 영등포구 당산동 아파트 등을 신고했다.

예금과 증권은 각각 4억8000여만원, 3400여만원을 보유하고 있었다.

한편 김현지 대통령실 총무비서관은 11억8000여만원의 재산을 신고했다.

김 비서관은 본인과 배우자 명의 경기 성남 분당구 대장동 아파트 등 부동산 19억3000여만원, 그리고 예금 1억6000여만원 등을 보유하고 있었다.