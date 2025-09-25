지출·세제·연금보험·재정관리·국고 5개 작업반 구성

[헤럴드경제=양영경 기자] 안정적인 재정 운용과 중장기 재정 지속가능성 확보 방안을 마련하기 위한 ‘재정구조 혁신 태스크포스(TF)’가 공식 출범했다.

기획재정부는 25일 임기근 제2차관 주재로 재정구조 혁신 TF 킥오프 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 TF는 재정 전반에 걸친 구조적 혁신이 시급하다는 인식 하에 성과 중심·전략적 재정운용을 강화하고 재정과 경제의 선순환 구조를 구축하는 추진체계로 운영된다.

TF는 기재부 2차관이 팀장을 맡고 지출혁신, 세제혁신, 연금·보험혁신, 재정관리혁신, 국고혁신 등 5개 작업반으로 구성된다. 각 작업반에는 관계 부처와 기관, 민간 전문가가 참여해 실행력과 전문성을 높인다.

우선 지출혁신반은 전 부처와 민간 전문가가 함께하는 폭넓은 지출 효율화 체계로 운영한다. 기존에 재정당국 중심으로 예산 편성 시기(6~8월)에만 이뤄지던 지출 효율화 논의는 앞으로 예산 편성 전년도부터 각 부처와 전문가가 참여해 핵심 과제를 선제적으로 선정하는 방식으로 개선한다. 예산안 요구 단계부터 지출 효율화가 반영되도록 하고, 집행 현황·결산 지적사항 등을 고려해 추가 과제를 발굴한다. 재량지출뿐 아니라 의무지출에 대해서도 개선 방향을 점검한다.

세제혁신반은 조세특례 관리 제도의 실효성 제고에 중점을 둔다. 예비타당성평가 면제 요건을 구체화하고, 심층평가 결과 환류를 강화하는 등 제도 개선 방안을 마련한다.

연금·보험혁신반은 저출생·고령화 등 인구구조 변화로 인한 8대 사회보험 재정위험을 관리하는 데 집중한다. 지난 9월 발표된 ‘2025~2065 장기재정전망’을 바탕으로 국회 연금특위 논의를 지원하고, 고용·건강보험의 부정·반복 수급 방지 및 지출 효율화 방안을 검토한다. 사전적 건강관리에 대한 인센티브 제공 등 새로운 정책 과제도 논의할 예정이다.

재정관리혁신반은 재정사업 평가체계 개편과 예비타당성 조사 제도 개선을 추진한다. 성과평가를 ‘지출구조조정·예산환류의 플랫폼’으로 재구축하는 동시에 평가 결과를 투명하게 공개해 실효성을 높인다. 예타 제도는 경제성 외에도 다양한 가치를 반영할 수 있도록 개선 방안을 모색한다. 또 민간투자 대상을 신산업 분야로 확장해 미래 인프라 조기 확충에 더해 사업 추진 속도 제고도 추진할 계획이다.

국고혁신반은 국고금과 국세외수입 관리 개선 방안을 다룬다. 세수 결손 대응 과정에서 제기된 국회의 지적을 고려해 공정하고 투명한 대응 체계를 마련하고 국세외수입의 통합 관리, 징수율 및 연체채권 회수율 제고 방안도 논의한다.

임 차관은 “국가재정이 경제 회복과 성장의 마중물 역할을 하려면 중장기 재정 지속가능성이 전제되어야 한다”며 “관행을 넘어서는 과감한 구조 혁신이 필수적”이라고 강조했다.

기재부는 이번 킥오프 회의를 시작으로 작업반별 논의를 본격화하고 연말까지 핵심 과제와 구체적 로드맵을 확정할 계획이다. 성과는 2027년도 예산안과 2026~2030년 국가재정운용계획에 반영할 예정이다.