‘은행 간다’는 통화 엿듣고 미행

[헤럴드경제=한지숙 기자] 휠체어를 탄 장애인을 뒤쫓아 가 현금 37만원을 훔친 혐의로 10대 2명이 법원 소년부에 송치됐다.

대전대덕경찰서는 특수절도 혐의로 A(16)군과 B(17)군을 대전가정법원 소년부로 송치했다고 25일 밝혔다.

A군 등은 지난 5월 23일 대전 대덕구의 한 은행 앞에서 전동휠체어를 탄 장애인 C(50대)씨에게 다가가 ‘전화 한 통화만 할 수 있게 해달라’며 휴대전화기를 빌린 뒤 휴대전화기 케이스에 있던 현금 37만 원을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

이들은 길거리를 배회하다 우연히 C씨가 ‘휴대전화 요금을 납부하러 은행에 간다’고 말하는 것을 듣고 현금을 가지고 있을 것이라 생각해 C씨의 뒤를 밟았다. 훔친 돈은 서로 나눈 것으로 조사됐다.

이들은 경찰에서 “돈이 필요해 범행했고, 휠체어를 타고 있어 도망가도 못 따라올 것 같았다”고 진술한 것으로 알려졌다.

이들은 이전에도 대덕구 일대에서 여러 차례 비슷한 절도를 벌인 전력이 있는 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “부모들도 자식의 비행을 해결할 수가 없다며 경찰에 처분을 요청했다”며 “2명 모두 동행영장이 발부됐고, 가정법원 심리 후 소년원에 입소했다”고 말했다.