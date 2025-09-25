[헤럴드경제=임세준 기자] 25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다.
석전대제는 공자를 모시는 사당인 문묘(성균관 대성전)에서 공자를 비롯한 우리나라와 중국의 성현 39위에게 악무(樂舞)와 함께 향을 사르고, 폐백과 술을 올리며 축문을 읽는 제사 의식으로 매년 봄가을 열린다.
한은 “6·27 대책 집값 상승 억제 효과 제한적”
[헤럴드경제=김은희·홍태화·정호원 기자] 한국은행이 6·27 부동산 대책의 집값 상승 억제 효과가 과거 대책에 비해 제한적이라는 평가를 내놨다. 대책 발표 이후 수도권 주택가격 상승세가 줄고 거래량이 위축됐지만 가격 상승폭 둔화 정도가 저조하다는 것이다. 서울을 중심으로 주택 매수 심리가 여전히 유지되고 있다는 점도 이번 평가의 주된 이유로 꼽혔다. 정부의
“두 달 새 1억 뛰었다” 경기도지만 사실상 서울인 이 동네, 이렇게 올랐나 [부동산360]
서울 한강벨트 일대를 중심으로 이어지는 아파트값 상승세가 경기권 주요 지역으로 확산되고 있는데, 특히 지역번호 02를 사용해 ‘준서울’로 불리는 경기도 광명시 부동산 시장에선 몇 달 만에 수억원 오르는 상승거래가 체결되는 등 오름폭이 두드러지는 모습이다.
“왜 하필 이걸 버려?” 방송사 ‘망연자실’…망할 줄 알았더니, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “전혀 기대 안 했는데, 넷플릭스 1위” 넷플릭스가 지난 12일 공개한 시리즈 ‘은중과 상연’이 시청자들의 입소문을 타면서 넷플릭스 1위에 올랐다. 20일 넷플릭스 한국 시리즈 부문에서 ‘은중과 상연’이 대작들을 제치고 1위에 올라섰다. 해외 9개국에서도 톱10안에 이름을 올렸다. 방송사, OTT 업계에선 ‘은중과 상연’ 흥행을 힘들 것으로 보고, 관심을 보이지 않았다. 친구 간의 로맨스를 담은 작품이 흥행한 예가 거의 없기 때문이다. 넷플릭스가 아니었으면 탄생하기 힘든 작품이라는 게 업계 관계자들의 설명이다. 월 이용자가 1400만명이 넘는 강력한 플랫폼과 콘텐츠에 대한 과감한 투자가 ‘넷플릭스 천하’를 가속화 시키고 있다. ‘은중과 상연’은 서로의 가장 친한 친구이자 라이벌로 얽힌 두 인물의 일생을 그린 작품이다. 매 순간 가장 좋아하고 동경하며, 또 질투하고 미워하는 감정을 오가는 은중(김고은)과 상연(박지현)의 서사를 그렸다. ‘은중과 상연’은 두
“결국 터질 게 터졌다” 1000만→고작 77만명 ‘뭇매’ 맞더니…폐점 속출
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “결국 올 게 왔다” 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서 국내 최대 영화관 CJ CGV의 영화관들이 문을 닫고 있다. 10일 업계에 따르면 CJ CGV는 최근 북수원점, 송파점, 연수역점, 창원점, 광주터미널점, 청주율량점 등 직영점과 성남모란점, 정왕점, 천안시청점 등 위탁 지점의 영업을 종료했다. 올해 들어서만 무려 12곳을 폐점했다. 이대로 가면 앞으로 폐점 영화관수는 더 늘어날 것으로 보인다. 흥행작 부재로 CJ CGV는 올 2분기에만 국내 영화 사업에서 173억 원의 적자를 냈다. 관람객 수도 2분기 기준 1000만 명으로 전년 동기(1561만명) 대비 36%(561만 명)나 감소했다. 메가박스도 올해 2분기 85억 원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다. 넷플릭스발 쇼크로 관객 수가 줄어든 가운데 기대작들이 줄줄이 흥행에 참패하면서, 더 이상 버티기가 힘든 상황에 몰렸다. 범죄도시 시리즈를 잇달아 1000만 영화에 올려놓은 마동석의 또 다른 10