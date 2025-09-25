25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=임세준 기자] 25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다.

석전대제는 공자를 모시는 사당인 문묘(성균관 대성전)에서 공자를 비롯한 우리나라와 중국의 성현 39위에게 악무(樂舞)와 함께 향을 사르고, 폐백과 술을 올리며 축문을 읽는 제사 의식으로 매년 봄가을 열린다.

25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자
25일 오전 서울 종로구 성균관에서 2025 성균관 추기 석전대제가 봉행되고 있다. 임세준 기자

jun@heraldcorp.com