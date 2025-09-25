예식·장례업체, ‘가맹점 1천개’ 대형 프랜차이즈도 국세청 타깃 총 탈루 의심 규모 8000억원 달해…사주 일가 기업에 수익 빼돌리기도

[헤럴드경제=배문숙 기자]원자잿값 인상을 이유로 가격을 올려놓고 뒤로는 비용을 부풀려 세금을 탈루한 식품·외식업체 등이 무더기로 과세당국의 타깃에 올랐다.

국세청은 탈세 혐의를 받는 가공식품 제조·판매 업체, 외식 프랜차이즈 가맹본부, 경조사업체 등 55개 업체를 상대로 세무조사에 착수했다고 24일 밝혔다.

조사 대상을 보면 예식·장례업체가 17개로 가장 많고 외식 프랜차이즈 가맹본부(14개), 가공식품 업체(12개), 농·축·수산물 업체(12개) 등이 뒤를 이었다.

가맹본부 중 10곳은 음식 관련 사업, 나머지 4곳은 커피 등 음료 프랜차이즈였다. 가맹점 수가 1천개 수준인 대형 프랜차이즈도 조사 대상에 포함됐다.

이들 55개 업체가 탈루한 것으로 의심되는 세금 규모만 8000억원에 달하는 것으로 전해졌다.

이들 중 상당수는 원자잿값과 인건비 인상 등을 호소하면서 상품 가격을 올린 뒤 뒤로는 탈세를 저지른 것으로 확인됐다.

가격 인상은 특히 가공식품 업체에서 두드러졌다. 조사 대상 가공식품 업체 중 10% 이상 가격을 올린 곳이 8개나 됐고, 이중 30%나 올린 곳도 있었다.

조사 대상 프랜차이즈 업체 중 10% 이상 가격을 올린 곳은 10개에 달했다. 예식·장례업체는 평균 15∼20% 수준으로 가격을 인상한 것으로 나타났다.

이들은 주로 원재료 비용이나 인건비를 허위로 계상하는 수법으로 원가를 부풀린 뒤 소득을 줄이는 꼼수를 썼다.

가공식품을 만드는 A 업체는 최근 오른 원재룟값 부담을 핑계 삼아 상품 가격을 올렸다.

하지만 뒤로는 재료비를 실제보다 부풀려 처리하는 수법으로 세금을 탈루해 이득을 챙겼다.

부풀려진 재료비나 용역비는 거래처를 통해 모두 회수하는 치밀함도 보였다. 과다한 재료비·용역비를 챙긴 거래처가 사주일가가 설립했거나 임원을 직원으로 허위 등재한 곳이었기 때문에 가능한 일이었다.

또 무자료 거래, 차명계좌 등을 통해 매출을 누락한 사례도 다수 드러났다.

일부 농·축·수산물 업체는 농어민과 직거래할 때 거래 증빙을 하지 않아도 되는 점을 악용했다. 재료를 무자료로 매입한 뒤 현금이나 차명계좌로 판매대금을 받는 수법으로 거래 흔적을 남기지 않은 것이다.

일부 프랜차이즈는 가맹점과 공동 부담한 광고비를 마치 혼자 부담한 것처럼 꾸며 비용을 과다하게 신고했다가 덜미를 잡혔다.

예식·장례 등 경조사업체들은 할인을 조건으로 현금 결제를 유도해 매출을 누락한 사례가 많았다. 혼주나 상주 대부분이 축의금·조의금으로 비용을 지불하는 점을 노린 것이다.

이들 중 일부는 법인 자금으로 고급 아파트, 고가 스포츠카, 요트 등을 구입한 것으로 확인됐다.

국세청은 탈세에 연루된 사주 일가를 상대로 재산 취득 전반에 걸친 자금 출처를 살펴볼 방침이다. 이들의 원가를 부풀리도록 도움을 준 거래처도 엄정 조사 대상이다.

민주원 국세청 조사국장은 “불법적인 거래 행태에 대해서는 일시보관, 금융 추적 등 모든 수단을 동원해 조사를 집행할 계획”이라고 말했다.